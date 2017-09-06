Гражданам Кыргызстана попавшим в ДТП на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград оказывается медицинская помощь

Посольство выяснило обстоятельство ДТП, произошедшего 4 сентября 2017 года на 298 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград (Сокурский тракт) с участием граждан Кыргызской Республики, в результате которого пострадало 9 человек.

По информации саратовского ГИБДД, все пострадавшие госпитализированы в Саратовскую областную больницу.

По данным врачей больницы гражданка КР С.кызы Д. находится в отделении реанимации. А также в отделение травматологии помещены граждане КР Д.Т., К.Ш. и Р.У., состояние которых оценивается как среднетяжелое. Двое граждан КР из пострадавших после медицинского освидетельствования направились в Москву.

На месте соотечественникам помогает гражданин Кыргызстана Ж.У.

По информации сотрудников ГИБДД, проводится проверка по факту указанного ДТП. Водитель минивэна Н.К. допрошен и отпущен.

Пресс-служба Посольства КР в РФ