Два кыргызских фильма будут бороться за главный приз Международного фестиваля мусульманского кино

В Татарстане стартовал XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино, в котором участвуют два кыргызских фильма.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, от Кыргызстана представлены фильм Болсунбека Таалайбек уулу «Добыча» в категории «Короткометражный игровой фильм» и фильм Жаныл Жусупжановой «Письма из Памира» в секции «Полнометражный документальный фильм».

Фестиваль продлится до 11 сентября 2017 года. На специальной параллельной программе фестиваля «Кыргызстан – страна короткого метра» зрителям также будут представлены и другие картины кыргызского кинематографа, в рамках которой состоятся показы фильмов «Наследник» (режиссер – Самара Сагынбаева) и «Спасибо, доктор!» (режиссер – Адилет Каржоев»).

Для справки: Казанский международный фестиваль мусульманского кино – один из крупнейших российских киносмотров международного уровня. Фестиваль проводится ежегодно с 2005 года. Программу кинофорума традиционно составляют фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального сотрудничества. Девиз фестиваля – «Через диалог культур к культуре диалога».

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