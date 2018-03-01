Делегация Международной федерации студенческого спорта прибудет в Красноярск

И.о. председателя Правительства края Виктор Томенко поручил проинформировать жителей Красноярска и гостей города об особом режиме работы Фанпарка «Бобровый лог» в дни проведения соревнований по горнолыжному спорту, которые состоятся 5-9 марта. Подготовке к этому спортивному событию было посвящено итоговое заседание оргкомитета, в котором приняли участие члены Правительства края, представители администрации города, дирекции Универсиады и Фанпарка «Бобровый лог».

Напомним, Красноярск готовится принять этап Кубка России «Мемориал В. Цимика» и чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту (FIS). Это будут тестовые мероприятия предстоящей Зимней универсиады, поскольку пройдут на одном из её объектов. По словам участников совещания, в дни соревнований планируется проверить все элементы: размещение спортсменов и судей, транспортное и медицинское сопровождение, систему безопасности и аккредитации, работу волонтеров, механизм передачи результатов хронометража подрядчиком ТВ-трансляции, а также протестировать современные метеосистемы, которые недавно были установлены на территории «Бобрового лога» в зонах старта и финиша. Новые метеостанции запрограммированы на передачу данных о состоянии погодных условий каждые 10 минут.

Сама территория Фанпарка тоже изменилась: расширены склоны, обновлена система снегообразования, приобретено дополнительное оборудование, особым образом «проливаются» трассы, устанавливаются экраны и временные трибуны на финише.

Генеральный директор ООО «Ренонс», операционный директор Фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова подробно рассказала о том, как объект готовится к соревнованиям. «Всё, что мы брали на себя в соответствии со спонсорским договором, мы сделали», — отметила она.

Стоит подчеркнуть, что вход для зрителей на соревнования будет свободным.

Независимое информационное агентство в РФ