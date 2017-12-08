«Деньги мигрантов не работают на Кыргызстан»

За девять месяцев 2017 года граждане Кыргызстана, работающие за рубежом, перевели на родину 1 млрд 840 млн долларов. Эта сумма практически равна 35% ВВП страны. Такие цифры были предоставлены на круглом столе «Как иммигранты вносят вклад в экономику Кыргызстана».

В последние годы увеличилось число кыргызстанцев, которые трудясь за рубежом, обеспечивают не только себя, но и помогают экономике страны. Они в основном инвестируют в такие сферы как туризм, строительство и медицину. Так, работающий уже 15 лет в российском городе Новосибирске предприниматель Каныбек Акаев вложил 2,5 млн долларов в завод по переработке камней в Кара-Сууйском районе. По его словам, на производстве сейчас занято более 40 местных жителей:

​- Когда я начинал дело, то знал, что будут трудности и что в Кыргызстане вложенные в предприятие более 2 млн долларов окупят себя только через 10 лет. У нас были такие расчеты. Рады были новой каменоломне только местные жители. Зарплату, которую они могли бы получать в Казахстане, России, эти люди теперь могут заработать дома, оставаясь рядом со своей семьей.

На форуме, который прошел в Бишкеке обсуждалось тема эффективного использования денег, направляемые мигрантами в Кыргызстан, их вклада в экономику страны.

По словам статс-секретаря Госслужбы миграции КР Нурлана Шерипова, объем переведенных из-за рубежа кыргызстанцами денег за девять месяцев этого года на 25% превысил показатели 2016 года:

- Объем денежных трансферов растет с каждым годом. Составляя 35% от ВВП страны, эта сумма уже приближается к объему годового бюджета страны. На те средства, которые присылают мигранты, их близкие здесь покупают хлеб, молоко, другие продукты, тем самым, внося вклад в развитие этих видов деятельности. Сфера строительства в последние год-два ожила, хорошо развивается. Потому поступают деньги извне, увеличилось число покупателей жилья. Увеличилось число тех, кто открывает новые производства. Например, Каныбек Акаев открыл завод в Кара-Суу. Соотечественник, который работает в Швеции построил в Баткене больницу, оснащенную современным оборудованием. Еще один открывает гостиницу в Караколе.

Между тем инвестор Каныбек Акаев, о котором с гордостью говорят в Госслужбе миграции, рассказал «Азаттыку», что начинать свое дело в Кыргызстане нелегко и что государство оказывает поддержку только на словах:

Иностранный инвестор может в разы окупить вложенные средства и уехать из страны. Если же придет кыргызстанский инвестор, то его деньги останутся здесь.

​- Для того, чтобы инвесторы вкладывали в Кыргызстан, например, если они вносят 1 млн долларов и более, для таких должна быть предусмотрена норма об освобождении от налогов на 3-5 лет или же до тех пор, пока вложенные средства не окупятся в двойном размере. Пока не будет подобных послаблений, вход на наш рынок с правильным видением остается под вопросом. Иностранный инвестор может в разы окупить вложенные средства и уехать из страны. Если же придет кыргызстанский инвестор, то его деньги останутся здесь. Если в компанию как наша, которая честно и прозрачно начала работу, через три дня после ее открытия приходят налоговики с вопросами «ну, где, где?», любой инвестор сбежит и не вернется больше сюда. А финпол — это, оказывается, фактически узаконенные рэкетиры.

Ранее высказывалось предложение создать специальный фонд, где аккумулировались бы средства кыргызстанцев, работающих за рубежом. Но инициатива так и осталась на словах. Предполагалось даже, что на собранные средства будут строиться крупные предприятия.

В то же время, по словам представителя Ассоциации молодых предпринимателей (ЖИА) Жоодара Омошева, мигранты не выказали доверия такому фонду. Он считает, что государство должно предоставить льготы тем соотечественникам, кто готов инвестировать в страну, как это делается в Турции. Там, к примеру, гражданам страны, которые приехали из-за рубежа и вкладывают деньги на родине, дается земля в долгосрочное пользование, кредиты — не выше чем под 4-5% годовых и налоговые преференции:

​- Была хорошая идея с фондом, около года ее прорабатывали. Очень сложным был вопрос организации. Но иммигранты не выказали доверия этому институту. Они предпочли вместо вложения средств в этот фонд отправлять свои деньги к себе в село, чтобы купить скотину или жилье, если накоплений больше. Считается, что лучше пусть будут дом, земля, жилье – это твердая валюта, которая никуда не уйдет. Но государству никакой пользы эти деньги не приносят. Деньги только тогда эффективны, когда приносят деньги. То есть, это говорит о том, что польза для государства будет только тогда, когда средства пойдут на инвестиционные проекты. Сейчас у нас для иностранного и кыргызстанского инвесторов созданы одинаковые условия.

Фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» когда-то выступил за то, чтобы в развитии страны использовались не только финансы кыргызстанцев, работающих за рубежом, но и их знания, профессионализм, в связи с чем был инициирован форум «Мекендештер». Фонд поставил своей целью объединить людей, которые много лет назад по различным причинам выехали из страны, но теперь стали самостоятельными, встали на ноги и готовы вкладываться в свою страну.

Руководитель фонда Догдургуль Кендирбаева отмечает, что и государство должно быть готово поддержать кыргызстанцев в зарубежье:

Если соотечественник вкладывает 50 сомов, то и местные должны вложить 50 сомов.

​- Мы исследовали, в какие сферы могли бы вкладывать средства кыргызстанцы, живущие за рубежом, составили своеобразную карту. Если соотечественник вкладывает 50 сомов, то и местные должны вложить 50 сомов. И мы должны не только брать их деньги, но и работать над тем, чтобы удовлетворить их потребности.

Помимо открытия предприятий есть ряд других инициатив, когда мигранты финансируют строительство мостов, дорог в своих родных селах, берут на себя ремонт школ, строят дома культуры и спорткомплексы.

По информации статс-секретаря Госслужбы миграции Нурлана Шерипова, разработана концепция развития миграционной политики до 2040 года. Сейчас документ находится на рассмотрении правительства. В проекте изложены предложения по привлечению инвестиций, которые можно было бы направить на развитие экономики, а также идеи по вложению средств в такие сферы как промышленность, торговля, недропользование, энергетика и туризм.

В свою очередь кыргызстанский предприниматель Каныбек Акаев, о котором рассказывалось выше, предлагает новому руководству страны привлечь кадры, которые понимают бизнес, знают, как надо работать с инвесторами с тем, чтобы устранить сложную, бюрократизированную систему.

Азаттык