Депутат Госдумы предложил «чиповать» трудовых мигрантов

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил «чипировать трудовых мигрантов», позднее пояснив, что имеет в виду электронные браслеты с информацией. Такое уточнение он сделал после критики в комментариях в Фейсбуке.

Иванов объяснил свое предложение заботой о комфорте мигрантов и удобством осуществления контроля со стороны Федеральной миграционной службы.

Пять лет назад надевать браслеты на трудовых мигрантов предложили в Общественной палате. Инициатива предусматривала также спутниковое слежение и создание «черного списка работодателей». По мнению чиновников, российское законодательство предусматривает слишком мягкие меры для решения проблем нелегальной миграции.

Азаттык.