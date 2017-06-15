Дети мигрантов нуждаются в знаниях

В лагере кроме культурно-массовых мероприятий предусмотрена программа по обучению не посещающих школу детей русскому языку и подготовка их к школе.

Три дочери Айдай Максутовой обучаются в проекте с декабря:

- У меня есть три дочери — 5,9 и 10 лет. Младшая два года была со мной. Старших я привезла, чтобы устроить в школу в Москве. Они с декабря ходят туда, готовятся в этом центре к школе, учат язык. Особые трудности доставляет изучение языка. Там сказали, что помогут с устройством в школу. Раньше они ходили туда три раза в неделю, но во время работы летнего лагеря они уходят в 8 утра и возвращаются в 6-7 вечера пять дней в неделю. Я сама дважды туда ходила и смотрела. Там они учатся, их кормят, после обеда они спят.

А Гульбарчын Жаанбаева сначала привела детей на обучение в центр, но потом сама стала работать в проекте “Перелетные дети”. Мать-мигрант, на себе испытавшая трудности обучения детей русскому языку, подготовки к школе, адаптации, рассказала об условиях:

- Я сама приехала сюда в мае прошлого года. Я привезла детей в Россию, но не могла устроить их в школу, на частные не было денег, было очень трудно. А потом я нашла это место. В лицее “Ковчег-21” местные платят по 50-60 тысяч рублей. Для детей мигрантов обучение бесплатное. Это такой социальный проект. Большинство детей мигрантов сидят дома, потому что их родители работают, никто не готовит их к школе. Кроме русского языка здесь есть иностранные, ИЗО, физкультура и детский театр. Русский язык и курсы по подготовке к школе, обычно, проходят три раза в неделю. А сейчас в лагере дети находятся пять дней в неделю с утра до вечера. Здесь учатся дети от 5 до 14 лет. Есть узбекистанцы, таджикистанцы, но кыргызстанцев больше остальных.

​Руководитель проекта Рустам Курбатов отмечает, что особое внимание уделяется подготовке детей мигрантов к школе:

- Мы принимаем детей приехавших из-за границы, не владеющих русским языком. Кроме учебы, они отдыхают, занимаются спортом, ходят на экскурсии. Летний лагерь будет работать до 30 июня. А с сентября мы будем обучать детей, не знающих русский язык и не устроенных в школы. Мы будет готовить их год. Мы – инициативная группа, состоящая из преподавателей лицея “Ковчег-21”. “Перелетные дети” – наш проект. Мы работаем своими силами и при поддержке частных лиц. Наша цель – обучение детей, интеграция их в российское общество, вне зависимости от того, из какой страны они приехали. Не все школы в городе принимают детей мигрантов, некоторые просят у родителей миграционные документы. Бывает даже, что принимают, но сажают на 1-2 класса ниже.

​Проект “Перелетные дети” принимает детей мигрантов в летний лагерь бесплатно. Со станции метро “Строгино” до лагеря курсирует специальный бесплатный автобус.

Азаттык