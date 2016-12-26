Дети памирских кыргызов будут учиться в Кыргызстане.

Между Государственной службой миграции Кыргызстана и Государственной администрацией провинции Бадахшан Афганистана заключен меморандум «О взаимном сотрудничестве в области решений проблем этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире», сообщает пресс-служба миграционного ведомства.

Документ подписали заместитель председателя Госслужбы миграции КР Алмаз Асанбаев и губернатор афганской провинции Бадахшан Ахмад Фейсал. Согласно меморандуму, дети памирских кыргызов будут направляться на обучение в Кыргызстан в сопровождении взрослых членов семьи. Кроме этого, в документе говорится о вопросах их паспортизации. Гости также провели встречи с вице-премьер министром КР Чолпон Султанбековой, депутатами Жогорку Кенеша и полпредом правительства в Ошской области Таалайбеком Сарыбашевым. В рамках визита обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и социально-экономического положения этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памире, в том числе проблемы, касающиеся образования и здравоохранения. Глава делегации Афганистана Бикзат Ахмад Фейсал подчеркнул, что вопросы улучшения социального положения этнических кыргызов являются одними из актуальных.

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