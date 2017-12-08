Для кого и зачем Россия вводит новую визу?

В России вступило в силу постановление правительства о введении нового типа визы сроком на четыре месяца.

Согласно справке к документу, размещенному на сайте правительства, новая виза нужна иностранным гражданам, чтобы въехать в страну для получения разрешения на временное проживание (РВП). Она может быть выдана только однократно. Следует отметить, что между Россией и Кыргызстаном действует безвизовый режим.Sputnik Таджикистан поинтересовался у экспертов, для чего властям РФ потребовалось вводить новый вид документов и на какие категории иностранных граждан он рассчитан.

«В правительстве вопрос обсуждали еще весной. Это стало устранением небрежностей, дыр в законе. Раньше люди приезжали в Россию, подавали документы на РВП и возвращались обратно, потому что ждать разрешения очень долго, а срок пребывания в стране подходил к концу», — пояснил экс-замдиректора Федеральной миграционной службы, специалист по миграционному законодательству Владимир Поставнин.

По его словам, чтобы приехать в Россию и получить вид на жительство, иностранцы оформляли рабочие, туристические, деловые и даже студенческие визы. Зачастую это приводило к абсурдной ситуации с точки зрения законодательства и права.

«Иностранный гражданин, с одной стороны, мог оставаться в России — разрешение-то на временное проживание у него есть. С другой — из-за истечения срока визы он должен был покинуть страну. Кроме того, подобное юридическое противоречие приводило к коррупции, когда недобросовестные чиновники требовали от иностранцев взятки под угрозой выдворения из страны», — прокомментировал Поставнин.Поскольку в самом тексте документа напрямую не указывалось, для каких категорий граждан предназначены данные визы, правительственная инициатива могла быть расценена как некая ограничительная мера для тех стран, с кем у России до сего дня было подписано соглашение о безвизовом въезде.

Однако, по мнению президента Федерации мигрантов РФ Вадима Коженова, поправки в действующий закон приняты исключительно ради удобства граждан тех государств, для которых виза РФ обязательна. Собственно, в их интересах и был разработан новый тип разрешительного документа.

«Постановление скорее всего связанно с программой возвращения в Россию соотечественников из-за рубежа. Это сделано для удобства граждан из визовых стран: чтобы человек мог спокойно приехать, подать документы на РВП, которые рассматриваются два месяца, и в течение этого времени спокойно проживать здесь на законных основаниях», — отмечает Коженов.

Данные поправки являются частью комплексной госпрограммы для иностранных граждан, которые по праву рождения или происхождения могут претендовать на российский паспорт. Самой известной и масштабной инициативой такого рода стал законопроект о предоставлении гражданства РФ не только по принципу родства, но и «по праву почвы», представленный на рассмотрение в марте текущего года депутатами Константином Затулиным и Натальей Поклонской. Он подразумевает, что россиянами смогут стать выходцы из стран, входивших когда-либо в состав Советского Союза и даже Российской империи, или их родственники по восходящей линии.

Правда, сам Затулин подчеркивал, что данная инициатива рассчитана в первую очередь на граждан Украины, желающих видеть российский триколор своим национальным флагом.»Закон будет полезен той страдающей части беженцев с Украины, которая не может получить и отстоять новое гражданство. Таких людей много, и прием их в число российских подданных очень затруднен, потому что нужна справка иностранного государства при отказе от гражданства», — пояснил депутат.

Однако слух о новом законе быстро разошелся далеко за пределы Восточной Украины. Многие граждане постсоветских стран заинтересовались возможностью получить российский паспорт по упрощенной схеме. Что касается государств ближнего зарубежья, то, по мнению экспертов, поправки рассчитаны на граждан Грузии и стран Балтии.