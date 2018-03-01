Доставка груза 200 будет облегчена

В Кыргызстане планируют облегчить доставку в страну груза 200. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель Государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев. Он рассказал, что сегодня в правительство внесено новое положение, которое упорядочит доставку тел погибших.

«В частности, если ранее для перевозки груза 200 необходимо было собрать 14 документов, то сегодня мы сократили их до трех. Туда входит справка о смерти, доверенность и паспорт. Кроме того, сумма перевозки с 2015 по 2017 годы составляла от 22 до 35 тыс сомов. Сегодня мы сразу же подсчитали все необходимые расходы, в том числе судебно-медицинскую экспертизу и т.д. и остановились на 50 тыс сомов. То есть эта сумма будет выплачена государством родственникам умерших для транспортировки тел», — рассказал он.

Помимо этого, если для доставки граждан нужно было иметь трудовое соглашение, то на сегодня достаточно иметь гражданство Кыргызстана.

В Госслужбе миграции добавили, что две авиакомпании «Эйр Манас» и «Эйр Трафик» осуществляют доставку «груза 200» бесплатно.

Кабар