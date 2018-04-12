Доставка груза 200 обходится в 60 тыс сомов, хотя госавиакомпания должна доставлять бесплатно

Проблемы трудовых мигрантов в Москве и Московской области поднял депутат Тазабек Икрамов на заседании Жогорку Кенеша, где рассматривались «разные» социально-экономические проблем населения.

«Доставка «Груза 200» в Кыргызстан обходится в 60 тысяч сомов. Хотя у нас есть государственная авиакомпания, которая должна эти грузы доставлять бесплатно», — говорит депутат.

Депутат удивлен тем, что один билет из Бишкека в Москву на самолете стоит 7 тысяч сомов, а на поезде 16 тысяч сомов.

Напомним, что ежегодно в Кыргызстан доставляют порядка 250-300 «грузов 200», большую часть из которых отправляют из России и Казахстана.

МИД сообщал, что авиакомпании, зарегистрированные в Кыргызстане, будут обязаны бесплатно перевозить «груз 200».

Кабар