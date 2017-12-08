ДТП в Самарской области

В связи с информацией в СМИ о дорожно-транспортном происшествии 7 декабря т.г. около 5 часов утра на 82 километре автодороги М-5 «Урал» в Нефтегорском районе Самарской области, Посольство сообщает следующее.

По информации ГУ МВД по Самарской области в результате аварии погибли двое мужчин – водитель и пассажир, два других пассажира – женщина и ребенок бригадой «скорой помощи» с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Посольством уже установлена связь с родственниками пострадавших в результате ДТП. Выяснилось, что погибшие и пострадавшие лица являются гражданами Кыргызстана. В настоящее время, Посольством, совместно с представителями кыргызской диаспоры в Самарской области, прорабатывается вопрос отправки тел погибших в Кыргызстан.

Информация о возбуждении уголовного дела по данному ДТП на данный момент отсутствует. Также выясняется местонахождение женщины с ребенком с целью оказания необходимой помощи в лечении.

Вопрос взят на контроль Посольства.

Пресс- служба Посольства КР в РФ