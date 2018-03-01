Ждет ли мигрантов обеспеченная старость на родине?

Пенсия для мигрантов

Руслан работает в российском Сахалине. Более 10 лет он работает по трудовому договору с одной из частных компаний, поэтому он оплачивает все страховые взносы и работает в соответствии с Трудовым кодексом России.

Руслан намерен вернуться в Кыргызстан и провести старость на родине, но он не знает, как на родине будет учитываться его опыт и выплаченные страховые взносы:

- Когда приезжаю в Бишкек, я всегда говорю об этом со знакомым, который работает в госслужбе. Пока неизвестно, как решится вопрос с пенсией мигрантов. Законно работающие в России мигранты, как я, платят все налоги. Как будет потом, когда мы выйдем на пенсию? Это заставляет задуматься.

Некоторые мигранты рассказывают: чтобы получать пенсию, они берут российское гражданство. К примеру, Токтокан Турсунбаева проработала в Москве около 20 лет, после чего решила вернуться на родину. Но она выяснила, что в Кыргызстане она будет получать пенсию в размере 2 тысяч сомов, поэтому решила обзавестись гражданством России:

- Здесь я достаточно поработала. Хотела провести старость с детьми и родственниками. В Бишкеке я поинтересовалась, какую пенсию буду получать. Оказалось, что 1800 сомов. На что мне хватит эти 1800 сомов? Даже мешка муки не купишь. Таких, как я, полно, это вопрос нужно было решать.

Нереализованное соглашение

Мигранты в настоящее время ждут, что вопрос будет решен через соглашение в рамках Евразийского экономического союза.

Социальный фонд Кыргызстана сообщает, что 20 февраля на заседании Евразийской экономической комиссии были обсуждены последние пункты договора. Начальник управления по связям с общественностью Социального фонда Женишбек Мукамбетовостановился на следующих моментах:

- Был сделан шаг в сторону реализации договора. Кыргызстан, Казахстан, Армения не пришли к соглашению по некоторым пунктам. На последней встрече мы уточнили некоторые моменты с российской стороной. Теперь решение должна принять Евразийская экономическая комиссия. После этого начнется процесс подписания соглашения.

​Согласно информации, базовую часть пенсии будет выплачивать государство, гражданином которой потенциальный пенсионер является, а накопительную часть – государство, где он трудится. Для этого мигрант должен работать на основании трудового соглашения и выплачивать государству страховые взносы и налоги.

Пока неизвестно, когда договор вступит в силу. Документ должны рассмотреть и одобрить парламенты стран ЕАЭС.Жогорку Кенеш 30 декабря на внеочередном заседании рассмотрел возражение президента к закону «О ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС».

Некоторые мигранты могут так и остаться за бортом системы пенсионного обеспечения.

Вместе с тем в России много мигрантов, которые живут и работают легально, но не платят страховые взносы.

Представитель кыргызской диаспоры в России Турсунбай Кубатбеков отметил, что в вопросе пенсионного обеспечения могут быть некоторые проблемы:

- Мы слышим о договоре, который касается пенсии. Но неизвестно, когда он вступит в силу. Бывают случаи, когда законно работающие не платили различные взносы. Нелегально работающих полно, что будет с ними? Если примут договор, то будут ли учитывать тех, кто работал до этого? Есть граждане, у которых два гражданства -российское и кыргызское.

Одна из активистов в Москве Канзада Сманова считает, что мигранты должны сами думать о старости. Она переживает, что некоторые кыргызстанцы не пытаются устроиться на работу легально:

- Мы проводим разъяснительную работу. Многие мигранты не задумываются. Некоторые решили вопрос с пенсией, получив российское гражданство. Но нынешние мигранты в возрасте 35-40 лет могут столкнуться с проблемами при начислении им пенсии.

Мигранты и политическая воля

В парламенте Кыргызстана не раз поднимали вопрос о том, что со временем могут возникнуть проблемы с пенсией мигрантов, которые работают за границей и которые потом вернутся на родину. В 2017 году в Бишкеке проходило заседание Евразийского экономического союза, на тот момент президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отметил, что необходимо быстрее принять документ. Общественный деятель Ишенбай Кадырбеков вот что заявил по этому поводу

- Нужна политическая воля. У нас есть отличные специалисты в области пенсионной системы. Они могут выработать нормы в соответствии с пенсионным законодательством двух стран. Мы должны в срочном порядке принять договор. Мигранты перечисляют в год около 2 миллиардов долларов. Это говорит о том, что кыргызстанцы передают Социальномц фонду России огромные деньги.

В Кыргызстане средний размер пенсии составляет 4500 сомов. В соответствии с законом, 1500 сомов выделяет государство, остальная часть зависит от стажа работы и накопленных в Соцфонде средств.

В 2017 году мигранты перевели на родину 2,4 миллиарда долларов. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка. 90% из этой суммы отправили кыргызстанцы, работающие в России.

Для сравнения: в 2015 году мигранты перечислили 1,1 миллиарда долларов, в 2016-м – 1,9 миллиарда.

По данным Всемирного банка, переводы мигрантов равнозначны трети объема ВВП страны.

Азаттык