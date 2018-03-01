Ждет ли мигрантов обеспеченная старость на родине?

Завершена основная работа над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза. Если данный документ будет принят, то для тысяч кыргызстанцев в России решится вопрос с пенсионным обеспечением.
Пенсия для мигрантов
Руслан работает в российском Сахалине. Более 10 лет он работает по трудовому договору с одной из частных компаний, поэтому он оплачивает все страховые взносы и работает в соответствии с Трудовым кодексом России.
Руслан намерен вернуться в Кыргызстан и провести старость на родине, но он не знает, как на родине будет учитываться его опыт и выплаченные страховые взносы:
- Когда приезжаю в Бишкек, я всегда говорю об этом со знакомым, который работает в госслужбе. Пока неизвестно, как решится вопрос с пенсией мигрантов. Законно работающие в России мигранты, как я, платят все налоги. Как будет потом, когда мы выйдем на пенсию? Это заставляет задуматься.
Некоторые мигранты рассказывают: чтобы получать пенсию, они берут российское гражданство. К примеру, Токтокан Турсунбаева проработала в Москве около 20 лет, после чего решила вернуться на родину. Но она выяснила, что в Кыргызстане она будет получать пенсию в размере 2 тысяч сомов, поэтому решила обзавестись гражданством России:
Нереализованное соглашение
Мигранты в настоящее время ждут, что вопрос будет решен через соглашение в рамках Евразийского экономического союза.
Социальный фонд Кыргызстана сообщает, что 20 февраля на заседании Евразийской экономической комиссии были обсуждены последние пункты договора. Начальник управления по связям с общественностью Социального фонда Женишбек Мукамбетовостановился на следующих моментах:
- Был сделан шаг в сторону реализации договора. Кыргызстан, Казахстан, Армения не пришли к соглашению по некоторым пунктам. На последней встрече мы уточнили некоторые моменты с российской стороной. Теперь решение должна принять Евразийская экономическая комиссия. После этого начнется процесс подписания соглашения.
Согласно информации, базовую часть пенсии будет выплачивать государство, гражданином которой потенциальный пенсионер является, а накопительную часть – государство, где он трудится. Для этого мигрант должен работать на основании трудового соглашения и выплачивать государству страховые взносы и налоги.
Пока неизвестно, когда договор вступит в силу. Документ должны рассмотреть и одобрить парламенты стран ЕАЭС.Жогорку Кенеш 30 декабря на внеочередном заседании рассмотрел возражение президента к закону «О ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС».
Некоторые мигранты могут так и остаться за бортом системы пенсионного обеспечения.
Вместе с тем в России много мигрантов, которые живут и работают легально, но не платят страховые взносы.
Представитель кыргызской диаспоры в России Турсунбай Кубатбеков отметил, что в вопросе пенсионного обеспечения могут быть некоторые проблемы:
- Мы слышим о договоре, который касается пенсии. Но неизвестно, когда он вступит в силу. Бывают случаи, когда законно работающие не платили различные взносы. Нелегально работающих полно, что будет с ними? Если примут договор, то будут ли учитывать тех, кто работал до этого? Есть граждане, у которых два гражданства -российское и кыргызское.
Одна из активистов в Москве Канзада Сманова считает, что мигранты должны сами думать о старости. Она переживает, что некоторые кыргызстанцы не пытаются устроиться на работу легально:
- Мы проводим разъяснительную работу. Многие мигранты не задумываются. Некоторые решили вопрос с пенсией, получив российское гражданство. Но нынешние мигранты в возрасте 35-40 лет могут столкнуться с проблемами при начислении им пенсии.
Мигранты и политическая воля
В парламенте Кыргызстана не раз поднимали вопрос о том, что со временем могут возникнуть проблемы с пенсией мигрантов, которые работают за границей и которые потом вернутся на родину. В 2017 году в Бишкеке проходило заседание Евразийского экономического союза, на тот момент президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отметил, что необходимо быстрее принять документ. Общественный деятель Ишенбай Кадырбеков вот что заявил по этому поводу
- Нужна политическая воля. У нас есть отличные специалисты в области пенсионной системы. Они могут выработать нормы в соответствии с пенсионным законодательством двух стран. Мы должны в срочном порядке принять договор. Мигранты перечисляют в год около 2 миллиардов долларов. Это говорит о том, что кыргызстанцы передают Социальномц фонду России огромные деньги.
В Кыргызстане средний размер пенсии составляет 4500 сомов. В соответствии с законом, 1500 сомов выделяет государство, остальная часть зависит от стажа работы и накопленных в Соцфонде средств.
В 2017 году мигранты перевели на родину 2,4 миллиарда долларов. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка. 90% из этой суммы отправили кыргызстанцы, работающие в России.
Для сравнения: в 2015 году мигранты перечислили 1,1 миллиарда долларов, в 2016-м – 1,9 миллиарда.
По данным Всемирного банка, переводы мигрантов равнозначны трети объема ВВП страны.
Азаттык