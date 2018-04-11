Жизнь кыргызстанцев в Турции — интервью с послом Кыргызстана

10 апреля в рамках официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Турцию состоялась его встреча с лидерами кыргызской диаспоры по итогам данной встречи Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов в интервью агентству «Кабар» рассказал о жизни в кыргызстанцев и озвучил проблемы, которые необходимо решить.

- Господин Посол, спасибо, что уделили время для небольшого интервью. Для начала расскажите, пожалуйста, о встрече президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с соотечественниками. Как проходила организация данного события?

— Для приглашения участников встречи с президентом Кыргызстана мы обратились к представителям кыргызской диаспоры. Сейчас на территории Турции проживает около 15 тыс кыргызстанцев, и мы решили пригласить лидеров каждого города. Никого отбора при этом мы не проводили. Мы очень тесно работаем с диаспорой, могу сказать, что наши соотечественники очень сплоченны. Мы знаем каждого из приглашенных поименно.

- Что можете сказать о проблемах, с которыми участники встречи обратились к президенту?

— Они озвучили целый ряд проблем, и они в действительности на сегодня имеются. Одной из предложений было предоставление возможности для кыргызстанцев, проживающих в Турции, получать «Мавикарт». Я поддерживаю это предложение о «Мавикарт», потому что это выгодно не только для Турции, но и для мигрантов из других государств, проживающих в этой стране.

- Объясните, пожалуйста, как эта карта работает? Какие проблемы она может решить?

— Эта карта замораживает временно гражданство, а потом вновь восстанавливает по истечению срока своего действия. Многие граждане на сегодня имеют двойное гражданство. В Турции, чтобы получать хорошую заработную плату, необходимо иметь гражданство этой страны. По этой причине некоторые приобретают двойное гражданство. Если мы узнаем о таких случаях, то предпримем меры по лишению гражданства Кыргызстана. Чтобы этого не было «Мавикарт» крайне необходим на сегодня.

- Участники встречи весьма критично отозвались о работе консульской службы. Можете прокомментировать сказанные недовольства?

— На сегодня нам необходим консульский пункт в Анталии. Анталия находится в 600-700 километрах от Анкары. Каждый раз, когда возникает какая-либо проблема, один из наших сотрудников вынужден туда выезжать. Поэтому мы переживаем множество трудностей в такие моменты.

- А достаточно ли у Вас сотрудников в посольстве?

— Когда наше посольство открывалось, работу начинали пять дипломатов. В то время число кыргызстанцев в Турции не достигало и 1 тыс человек. Сейчас их, по-прежнему, пять тогда, как число кыргызстанцев возросло до 15 тыс человек. На сегодня нам нужны еще минимум порядка 20 сотрудников.

- В беседе со студентами политического факультета они рассказали, что у них есть возможность для прохождения практики в посольстве. Как вы принимаете студентов на стажировку?

— Да, к нам обращались двое студентов с просьбой прохождения практики в посольстве. Мы отправили соответствующее письмо в Министерство иностранных дел Кыргызстана, потому что без их разрешения мы не можем никого принять. Мы ждем сейчас ответа.

В позапрошлом году одна студентка у нас практиковалась. Но могу сказать, что даже если они не практикуются у нас и не работают, как волонтеры, они нам все равно помогают. Мы работаем очень тесно со студентами: устраиваем для них разные концерты, кинопоказы, чтобы они почувствовали частичку своей Родины, находясь вдали от нее.

- А какой опыт нужно иметь за плечами, чтобы работать в посольстве?

— Чтобы работать в посольстве кандидат должен два года отстажироваться в Министерстве иностранных дел, после он два года должен проработать в этой сфере. Потому как он себя проявит, МИД решает, куда его откомандировать.

Кабар