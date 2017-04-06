Журналиста не заселили в гостинице Москвы из-за кыргызстанского гражданства

Журналиста Наталью Кушпаренко не приняли в гостинице Москвы из-за гражданства Кыргызстана. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В интервью «ВБ» журналист сообщила, что забронировала номер в отеле еще неделю назад.

«На сайте четко написано, что оплата за номер производится при заезде. Однако несколько дней назад мне сказали, что необходимо внести плату хотя бы за первые сутки проживания. Я согласилась и попросила выслать мне реквизиты. В переписке сотрудник отеля спросил, гражданкой какой страны я являюсь. Когда я позвонила узнать в чем дело, в отеле вновь несколько раз спросили, какое у меня гражданство. Я ответила, что являюсь гражданкой Кыргызстана, но я русская. В ответ работник гостиницы сказал: «Вы же не гражданка России, да и теракт произошел действиями ваших граждан, и живете во враждебной нам стране», — сказала она.

Она отметила, что в настоящий момент проживает в Грузии и в Москву намеревалась приехать по работе.

«Когда я открыто спросила, потому ли меня не заселяют, что я являюсь гражданкой КР, в ответ услышала: «Ну вы сами должны это понимать», — добавила Кушпаренко.

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