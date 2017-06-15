По данным Государственной службы миграции, за пределами Кыргызстана проживают более 900 тысяч этнических кыргызов. Об этом говорится в докладе Омбудсмена.

Больше всего этнических кыргызов в Узбекистане — 300 тысяч человек. И там же, а также в Таджикистане наибольшее число желающих переселиться в Кыргызстан. Причина — ущемление их прав: закрытие общеобразовательных школ с кыргызским языком обучения, ограничения при приеме на работу.

По состоянию на конец 2015 года в Кыргызстан вернулись 33 тысячи 718 этнических кыргызов. Из них 17 тысяч 238 женщин и 16 тысяч 480 мужчин.

Следует отметить, что лица, являющиеся этническими кыргызами, имеют право получить гражданство Кыргызстана в упрощенном порядке без предъявления условия о сроке проживания на территории КР и без предварительного выхода из гражданства другого государства на основании их письменного обращения с указанием отказа от гражданства другого государства.

ИА «24.kg»