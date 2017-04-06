«Каждый год обещаю семье, что уеду, но снова откладываю». История Эркеайым

По данным экспертов, в России в миграции сегодня находятся более миллиона кыргызстанцев, и половина из них – женщины. Как они живут вдали от родных, и с какими проблемами сталкиваются в чужой стране?

Эркеайым в России уже 13 лет. Когда-то она была медсестрой, потом работала в пекарне и кондитерской, но говорит, что «устала ждать зарплату» и пошла в торговлю. Теперь почти каждый день она стоит с тележкой в подземном переходе на станции метро «Добрынинская» и продает товары из Кыргызстана. Торговля идет по-разному: иногда охрана прогоняет женщину из туннеля и вызывает полицию, иногда удается выручить достаточно много.

Эркеайым говорит, что давно могла бы вернуться домой, но каждый раз что-то ее удерживает в Москве.

«Шоро, кумыс, курут, коньяк, чучук, масло, мед!» – рекламирует прохожим свои товары Эркеайым. Килограмм чучука, по ее словам, стоит 1200 рублей.

Кумыс – слабоалкогольный напиток из кобыльего молока, шоро – прохладительный напиток из пшеницы, курут – соленый сушеный творог, чучук – сушеная колбаса из конины. Все эти товары традиционно делают в Кыргызстане, а представители киргизской диаспоры килограммами привозят их в Москву, в основном – на поездах, которые приходят на Казанский вокзал. Также в тележке женщины много книг на киргизском языке и свежие газеты с родины.

«Вожу товары с Казанского вокзала, – рассказывает Эркеайым. – Когда совсем тяжелые сумки – возим на такси, а так беру тачку и сама везу, куда надо. Трудно приходится, но никто никому не поможет, у каждого свои проблемы. В основном торгую на станции «Добрынинская». Торговля идет по-разному, то хорошо, то не очень. Иногда торговать запрещают, иногда и вовсе выгоняют. Когда разрешают, торгую. Нет – ухожу».

Эркеайым в Москве уже тринадцатый год. На родине она была медсестрой, но в России профессию пришлось сменить.

«Работала в пекарне и кондитерской, уборщицей, потом решила заняться торговлей. Заказывали книги и газеты из Кыргызстана, потом начали возить все, на что есть спрос. А людям нужно все, – рассказывает она. – Продавали диски, курут, рис и шоро».

«Все приезжают в Москву с похожей целью – работать и зарабатывать. Хотела бы, конечно, по специальности работать, – сетует женщина. – Нельзя сказать, что я ее совсем забросила: я делаю уколы знакомым и родным, ухаживаю за ними, ставлю капельницы, когда нужно. Но проработав 16 лет по специальности, я бросила и занялась другими делами. И не заметила, как время пролетело».

«Зарплату ждать отвыкла, мне лучше наторговать. Отдыхаю я два или три дня, постоянно отдыхать тоже нельзя», – говорит она.

Эркеайым не знает, будет ли возвращаться домой. По ее словам, ей уже удалось заработать достаточно на жизнь на родине, и ее семья много раз уговаривала ее уехать обратно в Кыргызстан. Но каждый раз что-то удерживало женщину в Москве.

«В Бишкеке нет подходящей работы, – говорит Эркеайым. – Здесь поначалу трудно было, но со временем стало легче. Сейчас все хорошо, дом на родине построили. Детей обучили, поженили, той (пиршество – НВ) провели, на хорошее потратили деньги. В Кыргызстан каждый год наведываемся, но всегда возвращаемся сюда. Привыкли. Я торгую, каждый год обещаю семье, что вот уже, уезжаю обратно. Но вновь и вновь откладываю свой отъезд домой».

О будущем Эркеайым старается не задумываться:

«Главное, чтобы здоровье было, да и проблемы все надо решить надо до старости», – замечает она.

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