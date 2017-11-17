Как застраховать жизнь мигрантов?

В сентябре Нурзат обнаружила 27-летнего родного брата в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Мужчину госпитализировали без сознания, документов при нем не оказалось, поэтому установить личность пациента врачи не могли.

​В Анталии нанятые по трудовому договору 25 кыргызстанцев лишились работы. Причиной стало требование улучшить условия работы и заплатить за сверхурочную работу.​

Без участия кыргызстанца Данияра, работающего в этой больнице, который выложил фотографию мужчины в «Одноклассниках» в поисках его родственников, Нурзат, возможно, не успела бы попрощаться с братом:

- Мы временами встречались в Москве. Но его телефон отключился, и я его потеряла. Позвонила сестра из Оша, сказала, что узнали о его госпитализации. Человек живет надеждой. Поехала в больницу, не думая ни о чем плохом, а он лежит в тяжелом состоянии. Врачи сказали, что у него, возможно, ранее был микроинсульт, но он не заботился о своем здоровье. Решила увезти его в Кыргызстан, поехала в посольство оформлять документы, стала искать деньги на билеты. В ночь перед вылетом его не стало. Я благодарна Данияру за то, что он не прошел мимо, попросил разрешения у своего начальства и выложил фотографию в поисках родных пациента. Иначе мой брат так и ушел бы безвестно, а мы не узнали об этом. Никому не пожелаю оказаться в такой ситуации, когда у тебя просто нет возможности доставить тело на родину. Я благодарна организации «Кыргыз биримдиги» в Москве, которая оказала поддержку.

Жизнь на волоске

С января по август только из Москвы и Московской области на родину доставлены тела 122 кыргызстанцев. Большинство из них скончались в ДТП и от болезней, восемь человек стали жертвами убийств.

С ростом числа мигрантов растут и случаи гибели кыргызстанцев, отмечает аксакал кыргызской диаспоры в Москве Турсунбай Кубатбеков. За последний год в поисках работы в Россию приехали еще 100 тысяч кыргызстанцев:

- По официальным данным, в России находятся около 500-600 тысяч кыргызстанцев. Но на самом деле нас почти миллион. Некоторые из них не умеют себя вести в обществе, иногда в 4-5 утра встречаешь пьяных молодых людей. Ночью на улице можно нарваться на хулиганов. Много кыргызских кафе, в которых тоже происходят драки и убийства. Мы сами себе вредим.

Перевозка грузов 200 на родину — одна из самых трудных задач для диаспоры. Перевозка на самолете стоит 35-50 тысяч рублей, ритуальные услуги обходятся в 20 тысяч рублей.

Раньше кыргызские авиакомпании перевозили тела кыргызстанцев бесплатно. Со временем на рынке стало больше зарубежных компаний, которые отказываются заниматься благотворительностью.

«Мы уже устали писать письма к правительству по этому поводу и обращаться к депутатам, которые приезжают сюда. Раньше кыргызские авиакомпании перевозили тела соотечественников, сейчас больше летают российские и турецкие самолеты. Правительству следовало бы обязать компании перевозить груз перед выдачей лицензий»​ , — считает член диаспоры Турсунбай Кубатбеков.

Безопасность мигранта

Расходы по доставке тел кыргызстанцев на родину на себя берут кыргызские объединения. Но собрать необходимую сумму получается не всегда. Для решения проблемы необходимо принять правительственную программу по страхованию жизни мигрантов, считает общественный деятель Толкунбай Акматов:

- Нужно найти какой-то способ, который позволит страховать жизни мигрантов. При гибели кыргызстанцев соотечественники собирают деньги по мере своих возможностей, но никто не думает о себе. Мигрант должен позаботиться и о себе. Правительство должно взять на себя ответственность и разработать программу по страхованию жизни мигрантов. Частные компании будут преследовать только свои интересы.

Часть расходов на перевозку грузов 200 можно возместить в Государственной службе миграции. В ведомстве отмечают, что с 2010 года были произведены выплаты по 399 случаям. Для получения помощи от министерства необходимо собрать документы, подтверждающие расходы на перевозку. Сдать их можно только в столице — Бишкеке.

По официальным данным, в трудовой миграции в России находятся около 620 тысяч кыргызстанцев. С начала года за нарушения миграционных законов на родину депортировано почти 4 тысячи граждан КР. Еще 89 тысяч кыргызстанцев остаются в «черном списке» ФМС России.

Азаттык