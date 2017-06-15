Как мигранты спасают статистику по бедности

Масштабы переводов мигрантов огромны. В 2016 году они отправили на родину 1 млрд 938 млн долларов. По курсу на конец года – около 134 млрд сомов. Это больше доходов госбюджета Кыргызстана, которые в прошлом году составили 130 млрд сомов. Объем переводов достигает 30% от ВВП страны.

Миграция растет – бедность сокращается

По данным Нацстаткома, в 2016 году в бедности жила ровно четверть населения. Для оценки уровня бедности статисты используют специальную методику, которую утверждает правительство. Суть сводится к тому, что бедным человека можно считать, если его расходы на себя не превышают определенную сумму.

В 2016 году стоимостная величина общей черты бедности составила 31 тысячу 151 сом в год на душу населения, крайней бедности – 17 тысяч 52 сома.

Тут начинается самое интересное. Доходы граждан Нацстатком условно делит на 4 категории: от трудовой деятельности, от личного подсобного хозяйства, прочие доходы и социальные трансферты. Переводы мигрантов относятся к доходам от трудовой деятельности за рубежом.

Переводы существенно сокращают бедность в стране. Без денег от родственников в бедности жило бы не 25,4%, а уже 31,5% населения Кыргызстана.

В регионах ситуация резко разнится из-за разного уровня миграции. В Таласской области переводы мигрантов в общей статистике региона никак не влияют на доходы жителей, но в Баткенской — деньги от родственников составляют 20,6% доходов. Без переводов мигрантов бедных в Баткене было бы не 37%, а целых 53,6%. Это больше половины области.

Миграция больше всего сказывается на благосостоянии жителей Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей. Менее всего от переводов зависимы или совсем независимы жители Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей. Бишкекчане практически живут на зарплату.

Значительное воздействие оказывают доходы трудовых мигрантов на крайнюю бедность, при исключении которых ее уровень возрастает с 0,8 до 5 процентов.

В рейтинге американского издания Global Finance Кыргызстан оказался среди 50 беднейших стран мира.

​Рост миграции – упущение, рост переводов – достижение

О миграции власти Кыргызстана говорят в неоднозначном аспекте – нужно создавать рабочие места на родине, но льготы для мигрантов в России и рост переводов причисляют к достижениям.

Весной председатель Госслужбы миграции Медетбек Айдаралиев на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым отмечал, что правительством принимается комплекс мер по развитию системы организованного трудоустройства граждан Кыргызстана за рубежом. Президент в свою очередь отметил, что мигранты должны чувствовать поддержку государства.

Азаттык