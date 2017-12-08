Каратисты Кыргызстана выступят на чемпионате мира в России

Спортсмены из Кыргызстана выступят на чемпионате мира KWU по киокусинкай каратэ среди мужчин и женщин в России. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР.

Чемпионат пройдет с 9 по 10 декабря в городе Екатеринбург. По стандартам KWU, максимальная квота от страны — один человек в весовой категории, так что выступить на чемпионате мира смогут только сильнейшие бойцы своих стран.

Кыргызстан представят Артем Носарев и Асылбек уулу Арсланбек (федерация KWF, которую возглавляет Алмаз Батырбеков).

Победителям вручат медали с золотым покрытием и малахитом.

Изначально планировалось, что турнир состоится в Японии, но по определенным обстоятельствам он был перенесен в Россию.

Киокусин каратэ — стиль карате, который создал Ояма Масутацу в 1950-х гг. Киокусинкай считается одним из самых трудных и жёстких стилей каратэ.

Он был создан в противовес множеству бесконтактных школ и постепенно завоевал популярность во многих странах и лёг в основу ряда других контактных стилей карате.

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