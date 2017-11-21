Команда КВН «Азия Mix» выступит на Кубке мэра Москвы

Бишкекская команда «Азия Mix» выступит на Кубке мэра Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте КВН.
Кубок мэра Москвы — долгожданная для всех игра, которая обещает стать яркой и запоминающей, а то и побороться за звание рейтингового лидера наравне с юбилейным выпуском «КВН — 55».
23 ноября на сцене «Планеты КВН» сыграют 12 команд.
– Сборная Детского КВН
– «Будем дружить семьями», сборная Центросоюза России, Москва
–«Русская дорога», АГПУ, Армавир
– «Горизонт», Москва
– RUDN University, сборная РУДН, Москва
– «Наполеон Динамит», Тюмень
– «Приказ 390», ФСИН России, Москва
– Сборная МФЮА
– «Триод и Диод», Смоленск
– «Азия Mix», Бишкек
– Сборная вузов Чеченской республики, Грозный
– «Борцы», Сургут.
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