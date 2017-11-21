Команда КВН «Азия Mix» выступит на Кубке мэра Москвы

Бишкекская команда «Азия Mix» выступит на Кубке мэра Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте КВН.

Кубок мэра Москвы — долгожданная для всех игра, которая обещает стать яркой и запоминающей, а то и побороться за звание рейтингового лидера наравне с юбилейным выпуском «КВН — 55».

23 ноября на сцене «Планеты КВН» сыграют 12 команд.

– Сборная Детского КВН

– «Будем дружить семьями», сборная Центросоюза России, Москва

–«Русская дорога», АГПУ, Армавир

– «Горизонт», Москва

– RUDN University, сборная РУДН, Москва

– «Наполеон Динамит», Тюмень

– «Приказ 390», ФСИН России, Москва

– Сборная МФЮА

– «Триод и Диод», Смоленск

– «Азия Mix», Бишкек

– Сборная вузов Чеченской республики, Грозный

– «Борцы», Сургут.

Кабар