Комузисты из Кыргызстана заняли первое место в Международном конкурсе в Астане

Ансамбль комузистов «Кыргыз көчү» получил первое место в Международном конкурсе «Ак когершин». Об этом сообщил Национальный центр «Cейтек».

Фестиваль прошел 25-28 марта в честь 20-летия города Астана. В конкурсе участвовали коллективы из Кыргызстана и России.

Соревнования проходили в номинациях «Вокал», «Народное исполнение», «Хореография» и «Детский театр моды».

Цель конкурса — привлечение детей к творчеству, открытие новых талантов, развитие личности ребенка, воспитание бережного отношения к национальной культуре, воспитание художественного и эстетического вкуса, повышение профессионального мастерства педагогов и повышение исполнительского уровня юного творчества.

По итогам фестиваля-конкурса призовыми местами в номинации «Народные инструменты» были награждены:

— Лауреат первой степени Акмаанай Асанбекова; младшая группа (8-10 лет)

— Лауреат первой степени первой степени Айсанат Абдирасул кызы; старшая группа (14-17 лет)

— Дипломант первой степени, ансамбль комузистов «Кыргыз кочу» (смешанный ансамбль)

— Лауреат второй степени, ансамбль комузистов «Кыргыз кочу» (старший ансамбль)

— Лауреат второй степени Улан Асанбеков; старшая группа (14-17 лет)

— Диплом «Лучший наставник» Мастура Бердибекова.

culture.akipress.org/news:1441942?f=cp