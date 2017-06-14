Кыргызская диаспора в Тюмени приняла участие в Фестивале «Мост дружбы»

Пресс-служба
Время публикации: 12:29

WhatsApp Image 2017-06-12 at 22.36.11В День России, 12 июня 2017 года, в Тюмени состоялся XXIII фестиваль  национальных культур «Мост дружбы».

В Фестивале «Мост дружбы» традиционно  приняли участие  представители  более 23 различных  объединений.  Представители диаспор признали, что с каждым годом в межнациональном общении  взаимоотношения стали  более толерантными и цивилизованными.  

День России в Тюмени отпраздновали на всех крупных площадках города. На  Цветном бульваре выстроился импровизированный Мост дружбы, где рядом стояли  чумы, юрты и кибитки.

В палатках диаспор  ломились столы от национальных блюд. Каждый пришедший на  фестиваль мог попробовать блюда  всех национальностей проживающих в Тюмени.  В этот день гостям были рады  во всех подворьях и угощали на славу.

Кыргызская юрта также была представлена на Фестивале. Национальные убранства и блюда  были по достоинству оценены жюри  и удостоены специального приза как лучшее подворье.

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Кыргызские дети с нетерпением  ждали Губернатора Тюменской области Владимира Якушева, чтобы  показать свои таланты и продемонстрировать свои  знания российской культуры.  Губернатор услышал  в исполнении юных чтецов отрывки из  произведений А.С.Пушкина и современных авторов. Кыргызские ребята спели песни Россия и Солнечный круг.

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В своей речи губернатор Тюменской области отметил «Это наш главный государственный праздник. Мы открываем Мост дружбы не зря. Тюменскую область населяет больше 150 этносов. И здесь мы показываем единство и мощь страны и области».

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В качестве почетных гостей присутствовали: Председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев,  председатель Совета национальных общественных объединений Тюменской области Игорь Шишкин и др.

Как отметила председатель региональной  общественной  организации «Биримдик»  Сманова Канзада «Фестиваль является  прекрасной  площадкой для общения, еще раз демонстрирующая солидарность всех народов, живущих в Тюменской области».

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Пресс- служба Ассоциации «Замандаш»