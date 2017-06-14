Кыргызская диаспора в Тюмени приняла участие в Фестивале «Мост дружбы»

В День России, 12 июня 2017 года, в Тюмени состоялся XXIII фестиваль национальных культур «Мост дружбы».

В Фестивале «Мост дружбы» традиционно приняли участие представители более 23 различных объединений. Представители диаспор признали, что с каждым годом в межнациональном общении взаимоотношения стали более толерантными и цивилизованными.

День России в Тюмени отпраздновали на всех крупных площадках города. На Цветном бульваре выстроился импровизированный Мост дружбы, где рядом стояли чумы, юрты и кибитки.

В палатках диаспор ломились столы от национальных блюд. Каждый пришедший на фестиваль мог попробовать блюда всех национальностей проживающих в Тюмени. В этот день гостям были рады во всех подворьях и угощали на славу.

Кыргызская юрта также была представлена на Фестивале. Национальные убранства и блюда были по достоинству оценены жюри и удостоены специального приза как лучшее подворье.

Кыргызские дети с нетерпением ждали Губернатора Тюменской области Владимира Якушева, чтобы показать свои таланты и продемонстрировать свои знания российской культуры. Губернатор услышал в исполнении юных чтецов отрывки из произведений А.С.Пушкина и современных авторов. Кыргызские ребята спели песни Россия и Солнечный круг.

В своей речи губернатор Тюменской области отметил «Это наш главный государственный праздник. Мы открываем Мост дружбы не зря. Тюменскую область населяет больше 150 этносов. И здесь мы показываем единство и мощь страны и области».

В качестве почетных гостей присутствовали: Председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, председатель Совета национальных общественных объединений Тюменской области Игорь Шишкин и др.

Как отметила председатель региональной общественной организации «Биримдик» Сманова Канзада «Фестиваль является прекрасной площадкой для общения, еще раз демонстрирующая солидарность всех народов, живущих в Тюменской области».

Пресс- служба Ассоциации «Замандаш»