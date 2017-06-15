Кыргызские всадники выиграли на конных скачках EXPO 2017 в Астане

Два кыргызских всадника завоевали призовые места на спортивных соревнованиях в рамках EXPO 2017 в Астане.

Как сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на участников соревнований, спортсмен из Аламединского района Дүрбөлөң уулу Эдил занял третье место на соревновании по «кунан чабыш» и выиграл миллион тенге (216 тыс. 600 сомов по текущему курсу НБКР).

Всадник из Кара-Балты Канат Дөөлөтбаков завоевал второе место на дистанции 2400 метров и выиграл 20 тыс. долларов (1 млн 369 тыс. 176 сомов по текущему курсу НБКР).

На ипподроме «Казанат» города Астана 11 июня прошел Кубок «ЭКСПО» по видам байги на призы президента Республики Казахстан Н.Назарбаева.

Байга — один из древнейших и популярнейших видов конных скачек у многих тюркских народов. Байга — скачка по пересеченной местности на среднюю и длинную дистанцию, в которой важнейшую роль играет тактическое мастерство всадника и подготовка лошади к состязаниям.

Зарождение ее связано с кочевым бытом, необходимостью подготовки лошадей к длинным переходам. В настоящее время байга проводится на ипподромах и по пересеченной местности.

Соревнования прошли по байге, ұшқыр байге (гладкие скачки), жорға жарыс (состязание иноходцев).

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