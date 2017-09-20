Кыргызский джаз в Нью-Йорке

Джазовая группа Salt Peanuts («Соленые орешки») недавно выступила в одном из центров джазового искусства – Berdland Jazz Clab в Нью-Йорке (США). Это стало знаком признания высокого исполнительского уровня кыргызских музыкантов и внимания не только со стороны слушателей – знатоков и поклонников джаза, но и уважения среди коллег-профессионалов. Гастроли за океаном поддержал и всемирно известный джазовый гуру Рон Картер.

Руководитель группы Salt Peanuts, заслуженный деятель культуры КР, доцент Кыргызской национальной консерватории Бакыт Кыдыкбаев в интервью агентству «Кабар» рассказывает о непростом пути на джазовый Олимп.

С легендами джаза

Berdland Jazz Clab, который носит имя великого Чарли Паркера – это Мекка для звезд мирового джаза, лидеров мировых рейтингов и хит-парадов. У каждого из тех, кто выступал здесь до нас или чье имя стоит в календарном плане выступлений на следующие месяцы, множество наград, в том числе и «Грэмми» – высшее признание в творческих направлениях неклассической музыки. У каждого в биографии впечатляющий список сотрудничества с мэтрами джаза, каждый работал с престижными студиями звукозаписи и был хедлайнером крупнейших музыкальных фестивалей мира. В общем, Berdland Jazz Club собирает на своих афишах самые престижные имена в джазовом мире.

Наша группа подготовила для выступления в США эксклюзивную программу: авторские произведения, джазовые композиции на народные темы и, конечно, классический стандарт (Майлз Девис, Рон Картер, Элвин Джонс, Тони Вильямс). Слушатели подчеркивали гармонический сценический образ группы, искреннюю игру, полную отдачу на сцене, академический саунд. Для большинства из них эта встреча была первой и, по их словам, незабываемой. В общем, наша напряженная подготовка к гастролям была не напрасной.

Но, оказывается, к нашему приезду в Нью-Йорк подготовился и Berdland Jazz Club. Не говоря уже о прекрасной организации наших концертов, за что директору клуба Джованни наша огромная благодарность, на встречу с нами были приглашены Борис Козлов – контрабасист легендарного биг-бенда Чарли Мингуса. Мы встретились также с именитым контрабасистом Лонни Плаксико, который предоставил свой личный инструмент участнику группы Эркину Кыдыкбаеву. На наш концерт заглянула постоянный представитель Кыргызстана в ООН Миргуль Молдоисаева. О гастролях группы написали уважаемые издания – газета «Нью-Йорк Рекордс», «Хот Хаус», журнал «Бердленд».

Легенда джаза Рон Картер, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как музыкант, выпустивший наибольшее в мире число дисков, прислал в связи с нашим выступлением свое поздравление. Признаюсь, об этом мы и мечтать не могли! Скажу сразу, что мы выступали совершенно бесплатно, но такие выступления и встречи дороже, чем любые гонорары. Музыканты нашей группы давно это поняли. Директор знаменитого джазового клуба в завершение сказал: «Это был один из самых ярких перфомансов года. Буду рад видеть вас вновь».

Конечно, мы не новички на американской джазовой сцене. В прошлом году, например, успешно выступили в Вашингтонском Кеннеди-центре и провели несколько плодотворных недель в Нью-Йорке. Благодаря послу Кыргызстана в США Кадыру Токтогулову гастроли были организованы отлично. Поэтому о нас уже было известно самым искушенным ценителям джаза. И когда мы прилетели в Нью-Йорк в этом сентябре, нас сразу пригласили выступить и в Уилсон-центр.

Как все начиналось

Как я пришел к пониманию джаза? Прежде в нашей стране, как известно, не было, да и не могло быть никакой информации об американском джазе. Но едва узнав о звездах советского джаза и о заокеанском происхождении этого вида искусства, я как будто заболел этой темой. Родители, старшие братья поддерживали мой интерес. В Республиканской школе-интернате имени Мукаша Абдраева постигал премудрости игры на скрипке, но именно из-за интереса к джазу перевелся на отделение ударных инструментов. Уже будучи студентом Института искусств, всеми правдами и неправдами доставал пластинки, книги, переписывал магнитофонные записи. Люди старшего поколения помнят, что в 70-80-е годы в нашей стране возникла целая субкультура как некий «ответ» молодежи на засилье «официального» искусства. Появилась иная мода, стиль поведения, которые были частью этой культуры. Я рано начал работать, появилась семья. Аудио- и видеозаписи Чарли Паркера, Майлза Девиса и Рона Картера звучали дома постоянно. Тем временем Кубанычбек выбрал своим инструментом саксофон, Эркин – контрабас. Всей семьей мы занимались спортом, в том числе восточными единоборствами, увлекались восточной философией.

Вместе с моими учениками – молодыми музыкантами с кафедры духовых и ударных инструментов Кыргызской национальной консерватории, музыкального училища имени Муратаалы Куренкеева, школы имени Абдраева 15 лет назад мы создали группу Salt Peanuts, через которую прошли десятки молодых музыкантов. Надо сказать, что мы родились не на «пустом месте»: во Фрунзе играл даже опальный гений джаза Эдди Рознер, сосланный в Центральную Азию в 40-е годы. Многое сделали для становления отечественного джаза пианист, руководитель квинтета Александр Головин. В наши дни, конечно, джаз уже иной: расширяется не только диапазон жанров, стилей, но и тембров, инструментов. На данный момент в основном составе группы – четыре музыканта: трое Кыдыкбаевых и пианист Александр Соколов.

Джаз – искусство уникальное. Дата и место его рождения хорошо известны (начало прошлого века, Нью-Орлеан), но история его развернута в будущее, в бесконечность, потому что его непреложный закон – импровизация, он свободно, вольно дышит, и это эхо звучит за тысячи километров от его родины, среди снежных гор Ала-Тоо.

Об основателе группы

Бакыт Кыдыкбаев – заслуженный артист Кыргызской Республики, доцент Кыргызской национальной консерватории, основатель класса ударных инструментов КНК. Многолетняя работа в музыкальных коллективах, совершенствование профессионального и педагогического мастерства позволили ему стать лучшим специалистом и педагогом по классу ударных инструментов не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии. Б. Кыдыкбаев владеет всеми ударными инструментами академического оркестра, джаза и эстрады. Опыт и знания он щедро вкладывает в своих учеников. Так, студент его класса Серик Аманжолов дважды успешно принял участие в Международном молодежном симфоническом оркестре СНГ под управлением выдающихся дирижеров Владимира Спивакова и Марка Горенштейна. В число лучших барабанщиков страны вошли и другие ученики Б. Кыдыкбаева – преподаватели музыкальных школ и училищ Э. Аккозов, Ж. Мамытов, М. Абылов, солисты оркестра А. Жумашев, Б. Жумагулов.

В 2002 году Б. Кыдыкбаев создал джазовую группу Salt Peanuts («Соленые орешки»), которая является лауреатом международных джазовых фестивалей в Бишкеке, Алматы, Душанбе, Екатеринбурге, Астане. Сегодня это самая известная джазовая группа в Центральной Азии. В 2016 году группа выступила в Москве по приглашению народного артиста России, руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, а также в Кеннеди-центре и Миллениум-центре в Вашингтоне (США), затем в Пекине (КНР). В сентябре 2017 года «Соленые орешки» триумфально выступили в знаменитом «Бёрдленде» — на культовой сценической площадке для всех американских джазменов.

Группа играет классический джаз, модерн-джаз, этноджаз. В целях популяризации джазовой музыки в Кыргызстане группа под руководством Б. Кыдыкбаева выступила в городах Ош, Жалал-Абад, Узген, Араван, Базар-Коргон, Киров, Арал, Талас.