Кыргызский дизайнер выиграл в номинации «Лучшая упаковка» на креатином фестивале в России

Кыргызстанский дизайнер Марсель Шейшенов победил в номинации «Лучшая упаковка» на международном фестивале Fakestival. Об этом сам дизайнер написал на своей страничке в Соцсетях.

Шайшенов придумал дизайн металлических банок для сока бамбука, который точно повторяет форму одной секции бамбука. Как он объясняет, когда на полках они складываются друг на друга, то получается обыкновенный бамбук. В каждой секции бамбука находится вода или сок.

«Преимущества этой банки в том, что если складывать друг на друга, то получается обычный, знакомый нам бамбук, и за счет этого его видно издалека. В то время как другие банки сами по себе, то есть не образуют вместе единый образ», — говорится в описании его работы.

Фейкстиваль — это первый и единственный международный фестиваль креатива без границ. Он был придуман для того, чтобы не дать хорошим идеям лежать в столе, а их авторы стали знаменитыми.

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