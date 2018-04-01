Кыргызское государственное музыкальное училище им. М.Куренкеева заняло II-е место на фестивале в Ташкенте

В городе Ташкент прошел IV — Международный фестиваль «Навруз садолари» (Напевы Навруза), на котором Кыргызское государственное музыкальное училище имени М.Куренкеева достойно заняло II-е место.

В фестивале «Напевы Навруза» приняли участие более 620 участников из шести стран, такие как: Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Монголия, Бурятия и Кыргызстан. Особо отметим, что среди 42-х молодежных коллективов училищ фольклорный ансамбль КГМУ имени М. Куренкеева единогласным мнением жюри был определен на второе место в вышеназванном фестивале.

IV — Международный фестиваль многоголосных ансамблей и оркестров поддерживается Швейцарским Бюро по сотрудничеству при Посольстве Швейцарии РУз, который направлен на выполнение Государственной программы по музыкальному воспитанию детей и молодежи, где немаловажное место занимает подготовка кадров по исполнению на национальных инструментах. Постоянными организаторами и гостями фестиваля являются: супруга экс-президента РУз — Каримова Татьяна Акбаровна, министр культуры РУз – Сайфуллаев Бахтиёр Сайфуллаевич и руководитель Камерного оркестра «Согдиана» , а также другие.

В этом году Председателем Международного жюри стал директор Кыргызского государственного музыкального училища имени М. Куренкеева, профессор и Народный артист Кыргызской Республики Т. Мураталиев.

Пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР