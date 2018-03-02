Кыргызстанец выиграл три матча на Кубке мира по бильярду

Кыргызстанец Азиз Мадаминов выиграл три матча на первом этапе Кубка мира по бильярду (свободная пирамида). Об этом сообщает сайт «Дуплет».

Соревнования проходят с 26 февраля по 3 марта в городе Москве (Россия). В борьбу вступили 66 мастеров кия из восьми стран. Азиз Мадаминов был единственным представителем КР. Он провел четыре поединка. На старте уверенно победил Мухаммеда Агхйурли (РФ) – 5:2, затем обыграл Петра Сесекина (РФ) – 5:4 и Романа Кирейчука (РФ) – 6:3.

В 1/8 финала кыргызстанец играл с именитым Сергеем Крыжановским (Молдова). Первая партия осталась за Мадаминовым, однако затем соперник перехватил инициативу и победил – 6:3.