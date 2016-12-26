Кыргызстанец в розыске за ранение полицейского

Два дня назад два гражданина Кыргызстана, подозреваемые в преступлении, оказали сопротивление полиции при задержании и сбежали. Одного из беглецов задержали через несколько часов, второго ищут до сих пор. Ситуацию прокомментировал представитель МВД КР в Москве Аскат Алиев:

- В Кунцевском районе Москвы во время оперативных мероприятий полиции два наших гражданина оказали сопротивление и, нанеся ножевое ранение полицейскому, бежали. Один из подозреваемых задержан в тот же день. Его личность установлена, он находится под стражей. Личность второго подозреваемого выясняется, ведется его розыск. По поступившей нам информации, оба подозреваемых являются гражданами Кыргызстана. Они занимались грабежом наших же граждан. До этого на них уже поступали заявления.

Жанна Сабаева, участвующая в заседаниях суда в качестве переводчика для граждан стран Центральной Азии, рассказывает, как трудовые мигранты становятся преступниками:

- Преступлений с участием наших граждан, особенно в возрасте 20-35 лет, много. Мы участвуем во многих судебных заседаниях в качестве переводчиков. Очень много разбоев. В ноябре мы, в основном, работали с мигрантами из Таджикистана и Узбекистана. А сейчас очень много уголовных дел возбуждается на кыргызстанцев. Я думаю, причина в том, что на наших мигрантов обращается очень пристальное внимание. Из-за рейдов полиции они остаются без жилья, работы, депортируются. Они не могут ни уехать , ни остаться здесь, идут на риски. Это очень опасное явление для нашего народа, общества.

Руководитель спортивного клуба «Жаш куч» в Москве Айбек Мусаев отмечает, что причин, толкающих на преступления мигрантов, на самом деле много:

- Та же безработица, невоспитанность, легкомысленность, отсутствие образования толкают на преступления. Решение этой проблемы надо начинать с Кыргызстана. В каждой семье родители должны воспитывать детей, не отпускать далеко от себя несовершеннолетних, а если и отпускать, то жестко контролировать. Кроме того, по приезде в Москву каждый кыргызстанец должен быть на связи с диаспорой. Должны работать специальные центры, куда могут обратиться мигранты со своими проблемами. К сожалению, у нас сейчас нет людей, которые напрямую контактируют с людьми и работают с ними.

По информации Посольства Кыргызстана в России, с начала этого года в РФ к ответственности привлечены около 400 граждан Кыргызстана, 8% из которых составляют женщины. Больше всего мигрантов привлечены к ответственности за такие преступления, как воровство, грабеж, мошенничество и изнасилование. Всего в российских тюрьмах отбывают наказание около 1,5 тысячи кыргызстанцев.

Радио Азаттык