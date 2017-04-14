Кыргызстанец Дастан Лепшаков вышел в полуфинал чемпионата мира по бильярду

Спортсмен из Кыргызстана Дастан Лепшаков пробился в полуфинал чемпионата мира по бильярду в дисциплине «комбинированная пирамида», который проходит в эти в России.

Во второй соревновательный день, 13 апреля, в рамках чемпионата мира прошли поединки четвертьфинальной стадии турнира, куда сумели пробиться три спортсмена из Кыргызстана.

Ызатбек Ратбеков в поединке за выход в полуфинал был разгромлен российским спортсменом Иосифом Абрамовым – 0:6.

Азиз Мадаминов, играя против еще одного россиянина Павла Плотникова, вел в счете 3:0, но закрепить успех не сумел и уступил 4:6.

Дастан Лепшаков играл против Андрея Фрейзе и добился победы со счетом 6:2.

14 апреля Лепшаков сыграет против Дмитрия Белозерова из Украины. Во втором полуфинале сойдутся Плотников и Абрамов.

Результаты второго дня, 13 апреля

1/8 финала

Дастан Лепшаков — Тимур Евстигнеев (Россия) – 6:5

Качкынбай Нурумбетов — Олег Еркулов (Россия) – 2:6

Азиз Мадаминов — Алибек Омаров (Казахстан) – 6:1

Ызатбек Ратбеков — Павел Радионов (Украина) – 6:3

1/4 финала

Ызатбек Ратбеков — Иосиф Абрамов (Россия) – 0:6

Азиз Мадаминов – Павел Плотников (Россия) – 4:6

Дастан Лепшаков – Андрей Фоейзе (Россия) – 6:2

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