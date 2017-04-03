Кыргызстанец Кубанычбек Айбек уулу завоевал бронзу Кубка Европы по дзюдо

Спортсмен из Кыргызстана Кубанычбек Айбек уулу завоевал бронзовую медаль Кубка Европы по дзюдо среди юношей в России. Об этом Sport АКИpress сообщили в Национальной федерации дзюдо КР.

1 апреля в городе Тула стартовал очередной этап открытого Кубка Европы при участии 11 спортсменов из Кыргызстана.

В первый соревновательный день разыгрывались 8 комплектов медалей среди юношей и девушек. От Кыргызстана на татами вышли пять спортсменов.

В состязаниях весовой категории до 50 кг выступал Кубанычбек Айбек уулу, который стартовал с победы над Темури Абрамишвили из Грузии в 1/16 финала.

В 1/8 финала кыргызстанец сошелся с россиянином Георгием Третьяковым и уступил ему, но получил шанс бороться за бронзу.

В первом раунде утешительного турнира Айбек уулу победил Дмитрия Котельникова из России, затем был сильнее еще одного россиянина Алексея Лукьянчука.

В схватке за бронзовую медаль спортсмен из Кыргызстана победил Данилу Корчемкина из России.

Нурсалим Иличбек уулу в состязаниях весовой категории до 60 кг стартовал с победы, но потом проиграл россиянину Дмитрию Давыдову из России в 1/8 финала.

В утешительном турнире он одержал еще две победы, но потом уступил казахстанцу Абылайхану Жубаназару и занял итоговое 7 место.

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