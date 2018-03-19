Кыргызстанец М.Маматов завоевал золото на международном турнире по шахматам в России

Кыргызстанец Мелис Маматов завоевал золото на международном турнире по рапиду Русской шахматной школы «Сапсан-2300», который прошел 18 марта в Москве.

Как сообщает официальный сайт соревнований, к турниру допускались шахматисты, имеющие рейтинг FIDE по рапиду, не превышающий 2300 пунктов.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 7 туров, в них приняли участие 22 шахматиста из России, Кыргызстана и Эстонии.

От Кыргызстана выступали два шахматиста: Мелис Маматов и Тагир Таалайбеков.

Маматов одержал 7 побед подряд и стал победителем соревнований.

Таалайбеков одержал 4 победы, в 3 партиях уступил соперникам и занял 10 место.

Sport АКИpress