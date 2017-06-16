Кыргызстанец нокаутировал соперника на международном турнире по ММА

Кыргызстанец Немат Абдрашитов победил на международном турнире по смешанным единоборствам (ММА).

В городе Киеве состоялись состязания WWFC 7 среди профессионалов. Прошло 14 поединков с участием спортсменов из семи стран. Среди них было три кыргызстанца. В весовой категории до 57 килограммов Нуржану Абдыхалилову противостоял Александр Барабаш (Украина). Соперник добился победы болевым приемом. В весе до 93 кг Жумабек Айджигит уступил Роману Долидзе (Грузия/Украина). Тот выполнил удушающий прием.

В категории до 66 кг Немат Абдрашитов бился еще с одним украинцем — Владиславом Калютой. Кыргызстанец победил удушающим приемом. «Немат сразу потряс Владислава ударом справа в голову, затем оттеснил к сетке и взял на «гильотину», заставив постучать в знак сдачи», — сообщил сайт mma.sport.ua.