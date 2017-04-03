Кыргызстанец Руслан Съездбеков — бронзовый призер чемпионата Азии по шахматам. Об этом сообщает сайт chess-results.com.

По его данным, соревнования проходят в городе Ташкенте (Узбекистан). В программе турниры по классическим и быстрым шахматам и блицу среди игроков до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. 1 апреля завершились состязания по быстрым шахматам. Из 23 кыргызстанцев, выступивших в своих возрастных группах, в десятку лучших пробились трое.

Среди девушек в категории до 18 лет Диана Омурбекова в семи турах набрала четыре очка и стала девятой. В категории до 16 лет Заирбек кызы Бегимай также с четырьмя очками стала десятой. Среди юношей в этой же категории Руслан Съездбеков выиграл пять матчей из семи, набрал пять очков и занял третье место.

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