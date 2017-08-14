Кыргызстанец стал чемпионом Азии по бразильскому джиу-джитсу.

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев стал чемпионом Азии по бразильскому джиу-джитсу. Об этом сообщил сайт Азиатского союза данного вида спорта.

Соревнования прошли 13 августа в городе Ханое (Вьетнам). Участвовали более 300 атлетов из 20 стран, в том числе восемь кыргызстанцев. Среди взрослых в весовой категории до 85 килограммов президент Федерации бразильского джиу-джитсу КР Абдурахманхаджи Муртазалиев занял первое место. По ходу турнира он одержал четыре победы подряд — повержены представители Ирана, Иордании, Казахстана и ОАЭ.

Кроме того, на счету сборной КР по две серебряные и бронзовые награды. Вторыми стали Дмитрий Новиков (18-20 лет, до 69 кг) и Муртазали Муртазалиев (до 77 кг), третьими — Эржан Батыров (до 62 кг) и Нуркалый Мирланов (до 69 кг).

По итогам ЧА у отечественной сборной четыре лицензии на Азиатские игры-2018.

24.kg