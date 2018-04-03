Кыргызстанец стал чемпионом международного турнира по вольной борьбе в США

Кыргызстанец Самат Надырбек уулу стал чемпионом международного турнира по вольной борьбе в США.

Турнир Bill Farrell Memorial International Open 2018 прошел в Нью-Йорке с 30 марта по 1 апреля по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.

Надырбек уулу, выступающий за клуб «Питтсбург» («Pittsburgh WC»), вел борьбу за медали в состязаниях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

Напомним, что в 2017 года Надырбек уулу завоевал золотую медаль на турнире Дэйва Шульца («Dave Schultz Memorial International»).

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