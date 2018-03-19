Кыргызстанка Ксения Палкина заняла второе место на теннисном турнире в Турции

Кыргызстанка Ксения Палкина заняла второе место на теннисном турнире, завершившемся 18 марта в городе Анталье (Турция). Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

В одиночном разряде наша теннисистка выбыла из борьбы в первом круге, а в парном, выступая в дуэте с Аминой Аншбой (Россия), добралась до финала.

В первом круге Палкина и Аншба обыграли Александру Бучинску (Польша) и Ирину Лапустину (Латвия) — 7:5, 6:1, затем победили Надежду Горбачкову (РФ) и Юлию Хелбет (Молдова) — 6:1, 6:0. В полуфинале повержены француженки Софи и Виктория Мунтон — 6:3, 6:3. В решающем поединке кыргызско-российский дуэт не справился с Ксенией Нолл (Швейцария) и Корнелией Листер (Швеция) — 0:6, 7:5 (8:10).

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