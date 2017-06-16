Кыргызстанские борцы завоевали 4 медали в первый день молодежного чемпионата Азии

Молодежная сборная Кыргызстана по спортивной борьбе завоевала 4 медали в первый день чемпионата Азии среди юниоров в городе Тайчунг (Китайский Тайбэй).

В первый соревновательный день турнира разыгрывались 6 комплектов медалей в состязаниях по греко-римской борьбе. Кыргызстан был представлен во всех шести весовых категориях.

По итогам схваток предварительного раунда три кыргызстанских борца пробились в финал, еще один получил возможность бороться за бронзу.

Жоламан Шаршенбеков (до 55 кг) в финальной схватке против иранского атлета вел в счете, но не удержал победу, став обладателем серебряной награды.

Тынар Шаршенбеков (до 60 кг) в поединке за бронзу встретился на ковре с представителем Японии и добился уверенной победы 8:4.

Чемпион Азии и мира среди кадетов Акжол Махмудов свой путь в молодежной сборной начал с победы на чемпионате Азии, где он одержал три победы на туше.

В финальной схватке весовой категории до 84 кг кыргызстанцу Калидину Асыкееву противостоял представитель Ирана. Иранец оказался сильнее, уложив Асыкеева на лопатки в самой концовке схватки.

Адилет Абылкасымов и Медер Абыкеев уступили в первых схватках и выбыли из борьбы за медали.

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