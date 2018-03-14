Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции нет

Граждан Кыргызстана нет среди погибших и пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции

По ее данным, 13 марта около 6:00 часов в районе Османджык провинции Чорум произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по данным турецких властей, погибли 11 человек, 21 человек получили травмы различной тяжести.

Пассажирский автобус, следовавший из города Текирдаг в Такат, врезался в припаркованную на обочине грузовую автомашину.

Пресс- служба Посольства КР в РФ