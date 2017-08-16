Кыргызстанцы выиграли шесть золотых медалей на Играх СНГ

Кыргызстанцы выиграли шесть золотых медалей на I Фестивале национальных видов спорта/Играх СНГ. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования проходят 11-16 августа в городе Ульяновске (Россия). Участвуют спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, КР, Туркменистана и РФ. На сегодня в активе сборной КР 20 наград: шесть золотых, по семь серебряных и бронзовых. Наши спортсмены поднялись на пьедестал почета на турнирах по гиревому спорту, мас-рестлингу, самбо и стрельбе из лука.

На турнире по мас-рестлингу чемпионами стали Азат Таштанбеков и Сергей Долгалев, по гиревому спорту — Екатерина Старикова, по стрельбе из лука — Асель Садырова (дважды) и Кубан Томотоев. В общекомандном зачете наши стрелки заняли второе место, мас-рестлеры — третье.

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