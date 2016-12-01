Кыргызстанцы в Алматы помогли своей соотечественнице

Активисты кыргызской диаспоры в Алматы, во главе с Уланом Чойтонбаевым оказали содействие в восстановлении документов нашей соотечественнице.
Как оказалось, в 2012 году мать кыргызстанки вывезла дочь М.Б., 2001г.р., без документов через село Чалдовар в Казахстан По прибытию в Алматы она работала на разных работах. Но вскоре, в силу некоторых обстоятельств матери пришлось покинуть Казахстан и уехать в Россию. Дочь она оставила у двоюродных сестер, которые также работали в Алматы. Так как у М.Б., не было никаких документов, она не могла учиться.
Как оказалось, в 2012 году мать кыргызстанки вывезла дочь М.Б., 2001г.р., без документов через село Чалдовар в Казахстан По прибытию в Алматы она работала на разных работах. Но вскоре, в силу некоторых обстоятельств матери пришлось покинуть Казахстан и уехать в Россию. Дочь она оставила у двоюродных сестер, которые также работали в Алматы. Так как у М.Б., не было никаких документов, она не могла учиться.
Ей приходилось только работать на рынке. Огромное стремление девочки восстановить документы и учиться подтолкнуло ее обратиться к диаспоре.
«Мы в свою очередь обратились в Генеральное консульство КР в Алматы. С их помощью нам удалось оформить свидетельство на возвращение в КР и привезти ее в Бишкек. Девочка на данный момент должна была учиться в 9-м классе, с 5-го класса она не училась. Несмотря на трудности, которые она пережила, мы увидели в ней очень старательную и воспитанную девочку. Конечно же, нас радует ее стремление к получению образования. Сейчас мы сдали документы, для восстановления свидетельства о рождении. На днях получим документы и конечно постараемся помочь М.Б. с учебой», отметил У.Чойтонбаев.