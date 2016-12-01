Кыргызстанцы в Алматы помогли своей соотечественнице

Активисты кыргызской диаспоры в Алматы, во главе с Уланом Чойтонбаевым оказали содействие в восстановлении документов нашей соотечественнице.

Как оказалось, в 2012 году мать кыргызстанки вывезла дочь М.Б., 2001г.р., без документов через село Чалдовар в Казахстан По прибытию в Алматы она работала на разных работах. Но вскоре, в силу некоторых обстоятельств матери пришлось покинуть Казахстан и уехать в Россию. Дочь она оставила у двоюродных сестер, которые также работали в Алматы. Так как у М.Б., не было никаких документов, она не могла учиться. Активисты кыргызской диаспоры в Алматы, во главе с Уланом Чойтонбаевым оказали содействие в восстановлении документов нашей соотечественнице.Как оказалось, в 2012 году мать кыргызстанки вывезла дочь М.Б., 2001г.р., без документов через село Чалдовар в Казахстан По прибытию в Алматы она работала на разных работах. Но вскоре, в силу некоторых обстоятельств матери пришлось покинуть Казахстан и уехать в Россию. Дочь она оставила у двоюродных сестер, которые также работали в Алматы. Так как у М.Б., не было никаких документов, она не могла учиться.

Ей приходилось только работать на рынке. Огромное стремление девочки восстановить документы и учиться подтолкнуло ее обратиться к диаспоре.