Кыргызстанцы в Москве планируют создать сборную мигрантов и принять участие в Играх кочевников

Кыргызстанцы в Москве планируют создать сборную мигрантов и принять участие на Третьих Всемирных Играх кочевников, которые состоятся в сентябре 2018 года в Иссык-кульской области.

На днях кыргызстанцы в Москве организовали небольшой турнир по кыргызской национальной игре Ордо. В нем приняли участие мигранты-спортсмены и представители Государственной службы миграции.

По словам члена группы «Береке» Уланбека Буланбекова, кыргызстанцы впервые провели турнир по Ордо в Москве. «Мы планируем играть в эту игру каждую неделю. Кроме того, кыргызские мигранты еженедельно в Раменском районе Москвы играют в кок-бору. Все мероприятия организуются, чтобы соотечественники не забывали свою культуру, а также для развития национальных видов спорта среди кыргызстанцев», – сказал он.

Буланбеков добавил, что кыргызстанцы в Москве создали свою сборную команду по трем видам спорта: кок-бору, Ордо и курош, чтобы принять участие в состязаниях на Играх кочевников.

«В настоящее время мы уточняем у сотрудников Государственной службы миграции, какие требования имеются для участия на Играх кочевников», – сказал Буланбеков.

Кабар