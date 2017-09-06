Кыргызстанцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

Кыргызстанцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по тогуз коргоолу по дисциплине «стандарт».

Чемпионат мира по тогуз коргоолу проходит с 3 сентября в городе Астана (Казахстан).

Как сообщает Федерация тогуз коргоола КР, в стандарте кыргызстанка Жаныл Сагынбекова набрала 5,5 очка и заняла 2 место среди женщин.

Серебро Ж.Сагынбековой позволило ей выполнить норматив мастера спорта международного класса.

Еще одна кыргызстанка Аида Керимбекова с 5 очками заняла 4 место.

Среди женщин 7-кратной чемпионкой мира стала казахстанская спортсменка Асель Далиева.

Среди мужчин бронзовую медаль завоевал кыргызстанец Белек Мамбеталиев, набравший 5 очков. Золото и серебро у мужчин досталось казахским спортсменам.

Sport АКИpress