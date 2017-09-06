Кыргызстанцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

Кыргызстанцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по тогуз коргоолу по дисциплине «стандарт».
Чемпионат мира по тогуз коргоолу проходит с 3 сентября в городе Астана (Казахстан).
Как сообщает Федерация тогуз коргоола КР, в стандарте кыргызстанка Жаныл Сагынбекова набрала 5,5 очка и заняла 2 место среди женщин.
Серебро Ж.Сагынбековой позволило ей выполнить норматив мастера спорта международного класса.
Еще одна кыргызстанка Аида Керимбекова с 5 очками заняла 4 место.
Среди женщин 7-кратной чемпионкой мира стала казахстанская спортсменка Асель Далиева.
Среди мужчин бронзовую медаль завоевал кыргызстанец Белек Мамбеталиев, набравший 5 очков. Золото и серебро у мужчин досталось казахским спортсменам.
Sport АКИpress