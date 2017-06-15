Кыргызстан признан одним из мировых лидеров по переводам мигрантов

Кыргызстан является одним из мировых лидеров по доле денежных переводов трудовых мигрантов в структуре ВВП. Такой вывод можно сделать из исследования Всемирного банка «Миграция и денежные переводы» за минувший год.

В основных трендах в миграции и денежных переводах в мире и в Кыргызстане за последние несколько лет попыталась разобраться Zanoza.kg.

Количество мигрантов растет

В последние годы число мигрантов в мире очень быстро увеличивается. Эта тенденция связана с возможность трудоустроиться в странах, где есть нехватка дешевой рабочей силы. Также на рост миграции влияют внутренние конфликты, войны, стихийны бедствия и множество других причин.

По данным за 2015 год, мигранты отправили своим семьям более $441 млрд. Денежные переводы составляют более 10% ВВП в 25 развивающихся странах, в число которых входит и Кыргызстан.

С одной стороны, деньги мигрантов позволяют развиваться стране, откуда они родом, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. С другой — страна лишается значительной доли высококвалифицированных специалистов и самых активных людей, без которых невозможно ее долгосрочное развитие.

В настоящее время больше всего мигрантов находится в США — там насчитывается почти 50 млн мигрантов. Также в этом отношении лидируют Саудовская Аравия, Германия, Россия и ОАЭ.

Кыргызстан — №2

То, что экономика Кыргызстана держится на плечах трудовых мигрантов, — научный факт. Ежегодно сотни тысяч трудящихся за рубежом кыргызстанцев пересылают на родину свыше $2 млрд. К слову, $2 млрд — это чуть больше, чем годовой бюджет всего Кыргызстана.

По количеству денежных переводов от мигрантов в структуре ВВП страны-получателя Кыргызстан занимает второе место среди 214 стран. Деньги мигрантов составляют треть от ВВП республики. По данному показателю Кыргызстан обогнал Таджикистан, где доля денежных переводов мигрантов составляет почти половину ВВП страны.

Кыргызстан также входит в топ-10 получателей денежных переводов в долларах США в европейских и азиатских странах.

В 2015 году лидером по доходам от мигрантов стала Украина ($6,2 млрд), Сербия ($3,6 млрд), Румыния ($3,2 млрд), Таджикистан ($3 млрд), Узбекистан ($2,3 млрд), Босния и Герцеговина ($2 млрд), Молдова ($1,8 млрд) и Болгария ($1,8 млрд). Замкнули список Кыргызстан и Армения — с $1,7 млрд.

Экономисты отмечают, что малые развивающиеся страны довольно часто демонстрируют зависимость от денежных переводов мигрантов.

Значительные показатели по денежным переводам мигрантов отчасти зависят от низкого уровня комиссии за перевод денег из одной страны в другую. На руку кыргызстанским мигрантам играет тот факт, что коридор отправки денежных переводов между Россией и Кыргызстаном — один из самых дешевых в мире: всего 1,2%.

Две стороны денежных переводов

Согласно оценке экспертов, денежные переводы мигрантов влияют на развитие экономической и социальной сферы страны-получателя не только положительно, но и отрицательно. За рост ВВП, сокращение бедности, увеличение поступлений в бюджет стране-получателю придется столкнуться с увеличением доли импорта, торгового дефицита, страна становится более подвержена инфляции. А если внезапно по каким-либо причинам количество денежных переводов мигрантов сократится, страну ждет неминуемый экономический коллапс.