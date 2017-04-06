Маленькие танцоры завоевали Гран-при международного конкурса в Астане

Столичный хореографический ансамбль «Жаш Канат» детской школы искусств им Ж. Шералиева завоевал Гран-при ХI Международного конкурса детского творчества в Астане (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек,

Более тысячи детей стали участниками творческого соревнования в номинациях: хореография, вокал, инструментальное исполнительство, театр моды.

Кыргызстан на этом творческом форуме представляли воспитанники младшей и средней группы ансамбля «Жаш Канат».

В хореографической номинации участвовало более 60 коллективов. Гран-при, по единодушному мнению членов жюри, присудили младшей группе ансамбля, исполнившей танец «Сардал кыз» и » Мы — пираты». Средняя группа завоевала почетное 1-е место. Все участники были награждены почетными грамотами, медалями и памятными подарками.

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