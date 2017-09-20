Мигранты гибнут на дорогах России

Многие выходцы из республик Средней Азии, проживающие в России, выезжают за пределы страны на легковом автотранспорте, чтобы въехать в нее уже с обновленными разрешительными документами. В последнее время увеличилось и количество микроавтобусов, легковых машин, которые выезжают из Оша или Бишкека в различные города РФ. И на этих маршрутах стали нередки аварии, в которые целыми группами попадают граждане КР.

В сентябре на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград случилось ДТП, в котором пострадали девять кыргызстанцев, направлявшихся в Россию работать.

26 августа на трассе М-5 «Урал» в ДТП погиб гражданин КР, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

В результате столкновения автомобиля и микроавтобуса в Оренбургской области 8 августа пострадали граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Как стало известно, все они ехали в Казахстан для обновления миграционной карточки.

13 июля в Саратове перевернулся микроавтобус, который вез кыргызстанцев от границы с Казахстаном, в итоге пострадали семь человек.

В апреле 2017 года в Ленинградской области из 18 человек, попавших в ДТП, четверо оказались кыргызстанцами.

В январе в Саратовской области в аварии погибли 7 выходцев из стран Средней Азии, в том числе четыре гражданина КР.

Многие мигранты из-за дороговизны авиабилетов, выбирают более дешевый наземный путь и, несмотря на длительность опасного пути, предпочитают добираться в Россию на автотранспорте.

Азамат Таштанбеков, занимающийся частным извозом по маршруту Бишкек – Москва, так объясняет этот выбор:

- Сейчас долететь самолетом из России в Кыргызстан стоит около 7-8 тысяч рублей, а вот из Кыргызстана в Россию – уже 15-20 тысяч рублей. Не все могут выложить такую сумму. Поэтому проводят пусть и 3-4 дня в пути на автотранспорте, но за 5-7 тысяч рублей. Сейчас мигрантов перевозят минивэны, появились маршрутки. Иногда водители набирают людей под завязку — кому-то приходится дополнительное место оборудовать, кто-то едет стоя. Есть и такие, кто разъезжает с купленными правами. А дорога, действительно, долгая, пересекать границу очень сложно, в пути часто останавливаемся, ночуем.

В Москве работают десятки водителей, которые возят мигрантов на границу России с другими странами. По мнению Мирлана Дармана причиной частых ДТП на этих маршрутах чаще всего становится безответственность водителей:

- С тех пор как Кыргызстан вошел в состав ЕАЭС, перестали ездить на российско-украинскую границу. Сейчас ездят только на границу с Казахстаном. В день из Москвы выезжает минимум 30 единиц транспорта. До ближайшей пограничной зоны 1200 километров. Машин много, людей еще больше, на границе не протолкнуться. Никто не даст гарантии, что все водители опытные. Так же, как в Кыргызстане, ездят, не соблюдая правил, а видеокамеры на дорогах не могут определить кыргызстанские автономера, то есть, можно сказать, что никакие штрафы не грозят. Многие машины имеют правый руль, бывает, водители устают, засыпают за рулем. Основные причины эти. Но и говорить, что в ДТП попадают только кыргызстанцы, неверно.

Представитель Госслужбы по миграции КР в Москве Доорбек Абдразаков отмечает, что кырызстанцам, занимающимся частным извозом, напоминают о важности соблюдения ПДД, проводят соответствующие разъяснительные работы:

- В порядке уведомления мы выносим водителям предупреждения, проводим с ними разъяснительные беседы, собираясь в районе станций метро Добрынинская, Тульская и Павелецкая. Многие водители и их машины застрахованы, а вот пассажиры, получается, ездят без медстраховки. И попадают в ДТП. Сейчас в нашем представительстве рассматривается дело погибшего в аварии гражданина. У него, оказывается, остались 4 дочери, они требуют с водителя 15 тысяч долларов. Такой вот несчастный случай, пока ничего точно сказать нельзя о том, чем завершится дело.

Власти России, отмечавшие рост числа ДТП с участием водителей-иностранцев, в начале года ввели новые правила, по которым гражданам других стран необходимо было получить российские права, сдав экзамены на вождение в РФ. В июле 2017-го для водителей из Беларуси и Кыргызстана были введены послабления.

Согласно 264 статье УК РФ, виновный в гибели человека в ДТП, приговаривается к 5 годам заключения.