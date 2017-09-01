Мигранты из Кыргызстана — работать на москвичей или на земляков?

Кыргызская диаспора значительно увеличилась в Москве в середине 2000-х, сегодня она считается одной из самых развивающихся в российском мегаполисе. Все чаще наши мигранты добиваются таких успехов, что обеспечивают рабочими местами вновь прибывающих в Первопрестольную соотечественников.

В последнее время в диаспоре наметилась тенденция создавать рабочие места для своих — выходцы из Кыргызстана открывают в России свое дело и дают работу землякам. В чем преимущество кыргызского босса перед московским, чей бизнес более защищен, а значит, более стабилен и платежеспособен, разбиралась корреспондент «России для всех» Айгуль Ниязалиева, которая пообщалась с несколькими работодателями и работниками из диаспоры.

А начиналось все с Черкизона

Нургуль Каимова — основатель агентства недвижимости для мигрантов. По ее словам, в середине нулевых в Москве не было такого, чтобы кыргыз работал на себя.

«Это было совершенно другое время. Наши трудились на вещевых рынках, где со временем могли взять торговую площадь в аренду. Но потом Черкизовский рынок закрыли и все стали переезжать в «Садовод», освоение которого было нелегким процессом. И тогда некоторые предприниматели стали искать себя в других отраслях», — рассказала Каимова.

Постепенно соотечественники стали пробовать себя в сферах продажи одежды и дистрибуции стройматериалов. А сегодня они владеют кафе и парикмахерскими и обеспечивают рабочими местами кыргызстанцев.

Байкешка все поймет

Сардар Исмаилов, владелец суши-магазина в Подмосковье, считает, что подчиненные с кыргызским боссом могут позволить себе лирические отступления, вольности, опоздания в надежде, что свой поймет.

«Байке всегда поймет», — так могут думать многие мои сотрудники. Первое, что надо отметить (это мое мнение), — нет плохой нации, есть плохие люди, и в бизнесе ничего личного. В жизни преобладают плохие сотрудники, и плохих начальников больше, нежели хороших. Это сфера общественного питания, куда люди приходят работать не с филфака МГУ. Очень простые кыргызские ребята из Оша, Баткена и Джалал-Абада», — говорит Исмаилов.

Он уверен, что хороший начальник — тот, кто не кидает, и какая разница, кто ты ему — земляк или нет. У Сардара есть миллион историй, как «кидают» местные, но у него свой взгляд на эти вещи.

«Возьмем известную в Москве суши-сеть, владельцами которой являются муж и жена. В администрацию они назначают только россиян, а повара у них на 100 процентов кыргызы. Там большая текучка, нередко вместо обещанной суммы работник получает меньше, но заменить его готовы десятки других! Эта сеть по количеству «душ» равна одному району Кыргызстана! Это про истории с «кидаловом».Что касается кыргызов, то, как и любой работодатель, когда сотрудник хороший, без вредных привычек, классный повар, на кухне чистота и работает с самоотдачей, не опаздывает, не пьет, я готов оформить его, повысить зарплату на те налоги, что за него плачу. Если это лентяй, которых гораздо больше, чем хороших сотрудников, то оформлять его не буду — он пойдет на ученический договор, не будет получать зарплату. Это делается для того, чтобы обезопасить себя юридически. Если планы у сотрудника серьезные («вы вовремя платите, а я буду работать постоянно»), готов за такого сотрудника отдать душу. Но, как правило, наши выбежали из юрты, отвязали коня и на работу через дорогу, где обещают платить на 200 рублей больше», — пояснил Исмаилов.

Поварами-кыргызстанцами Исмаилов не очень доволен, считает, что у них ветер в голове.

«Они могут неожиданно прийти и сказать: «Меня зовут домой, отец болеет, наследство надо оформить» и т.д. Если намерения на срок не более года, то оформлять договор не стоит. У меня были случаи, когда людей оформляли. Налоги повышаются в связи с увеличением персонала — такова политика малого бизнеса здесь. А человек через три месяца снялся с насиженного места. Что, мне опять его с учета снимать, да? Беготни хватает. А зимой, когда билеты по 3 000-5 000 рублей, им не проблема уволиться и уехать домой», — говорит Исмаилов.

По его словам, чтобы собрать хороший коллектив, звезды на небе должны сойтись.

«Это очень сложно. Однажды собралась команда с Иссык-Куля: водитель из Джеты-Огуза, повар еще откуда-то. Втроем они «двигали» один магазин, очень круто было! Но вдруг рассорились и двое отделились. И все, команда развалилась, они только главного повара оставили, а водитель уехал в Питер…

О трудностях оформления сотрудника отдельный разговор. Если идут проверки, нагрянула санэпидстанция, все «разводится» немалыми суммами. Есть ребята, которые всегда соблюдают субординацию, потому что понимают, что я работодатель. Могу их домой пригласить, подвезти, обычно они живут недалеко от магазина. Мне знакомые говорят: «Зачем давать повод для панибратства?». Слава богу, есть ребята, которые понимают, что доброта — не признак слабости», — поделился владелец суши-магазина.Исмаилов считает, что его и персонал связывают только денежные отношения, работников можно удержать только своевременной выплатой зарплаты.

«Но стоит оштрафовать за грязную униформу или за то, что на работу вышел без головного убора, начинается: кыргыз кыргызу урезал зарплату. Вы можете себе представить кыргыза, который пришел на смену в «Бургер-кинг» в грязной униформе и стал обижаться на недопонимание? А у нас это обычное явление: «Байке, да, я без колпака, но буду работать аккуратно». А опоздать, проспать — ничего, свой должен понять, простить», — заключил Исмаилов.

Свои обучат и в беде не оставят

Основательница кафе кыргызской кухни в Москве эстрадная певица Жылдыз Осмоналиева не раз видела, как делают карьеру в системе общепита. Для этого достаточно хорошо работать и считаться хорошей хозяйкой. По ее словам, в каждой кыргызской семье женщина умеет приготовить блюдо на вынос, поэтому рост от уборщицы до шеф-повара вполне вероятен.

«К примеру, пришла ко мне женщина посудомойкой, а потом мы ее поставили в холодный цех резать салаты, затем полностью перевели на кухню поваром. Единственное, я обучаю готовить по стандартам нашего заведения, учитывать расход продукции для блюд, делать соусы для лагмана по-нашему», — говорит владелица кафе.

Когда же свои «кидают» своих, что тоже имеет место, работодатель пользуется безграмотностью подчиненного, считает Жылдыз.

«За восемь лет в моем кафе поработало много кыргызстанцев. Обычно одни и те же люди, что уезжали на родину, возвращались. Были случаи, когда возвращались ко мне из кавказских кафе. Какой работодатель лучше — местный или из своих? От земляков-рестораторов я слышала немало историй о том, что берут они соотечественников. Это удобно: нет языкового барьера, один менталитет. Кстати, мне рублем наказывать трудно. Все живут на съемных квартирах, что им остается? Молодые люди кормят родителей, выплачивают кредиты. Я частенько вращаюсь среди своих, и меня радует, что у них наметилась тенденция работать на себя. Это прекрасно, но у всех свои минусы и плюсы. От нации это не зависит», — поделилась Осмоналиева.

На своих работать не так уж и плохо

Молодая писательница Айсалкын Авкали, чьи книги популярны в Бишкеке, ныне в Москве в строительной сфере.

«Я работаю на кыргызов и попала к директору «тепленькой», сразу же после приезда в Москву. Мы знакомы еще со времен моей жизни в Бишкеке, я слышала о нем только хорошее от соотечественников, плюс это самый известный кыргыз в Москве. Знала, что он порядочный человек, не обманет, поэтому пошла к нему, не раздумывая. К тому же всегда мечтала работать в строительной компании.

Я не жалею, что попала к нему. Работа мне нравится, это то, что я умею и что доставляет мне удовольствие — общение с клиентами, промо и PR-компании. Мой руководитель очень спокойный, хладнокровный, никогда не показывает свои эмоции, у него многому можно поучиться. Он может легко и красиво продать все что угодно и подать так, будто это нужно тебе, а не ему. Я не знаю, опыт ли это, который приходит с годами, или талант и личное обаяние, а может, все вместе. Он никогда не подчиняет людей, а собирает команду лидеров вокруг себя», — говорит Авкали.

И все же писательница считает, что работать на своих хоть и хорошо, но, если бы она улетела в Штаты или Европу, то 100 процентов не стала бы там работать у кыргызов.»Там я не знаю никого из наших, а это важно — быть осведомленным о работодателе. К тому же интуиция не подводила меня ни разу. Мне как-то говорили, что диаспора может тебе помочь, если не можешь выбить долг или тебя «кинули» с зарплатой, но за это нужно заплатить определенную сумму», — говорит она.

По словам Авкали, работая на москвичей, можно расти, если это твоя специальность, а не сфера обслуживания.

«Нелегко попасть в хорошую компанию к местным, суметь там задержаться, да еще и вырасти. Это реальное достижение. Многие знакомые работают либо в сфере обслуживания, либо ведут бизнес в торговле», — говорит она.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, сегодня в РФ трудится около 616 тысяч кыргызстанцев.

Для кыргызской трудовой миграции в РФ характерны три волны: первая — когда небольшое количество приехало строить объекты Олимпиады-80 и осело; вторая — в начале 2000-х, тогда пионерами стали выходцы из южных областей республики; третья — усиление миграции в середине нулевых.