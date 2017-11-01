Мигранты перевели в КР более 1,7 млрд долларов

С начала 2017 года мигранты из КР, работающие за рубежом, перевели в страну 1 млрд 740 млн долларов.

По данным Национального банка КР, это на 274,6 млн долларов больше, чем было зафиксировано в аналогичный период 2016 года.

Сумма же переводов, отправленных из Кыргызстана за рубеж в течение 9 месяцев 2017 года, составила 316,2 млн долларов.

Ранее Нацбанк КР информировал, что основная часть трансферов — около 90% — отправляется в Кыргызстан из России. По оценкам Всемирного банка, денежные переводы кыргызстанцев, находящихся за пределами страны, составляют почти треть объема ВВП КР.

В 2016 году мигранты отправили в КР 1 млрд 991 млн долларов.

Азаттык