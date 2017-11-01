Миграция: борьба за зарплату

Кыргызстанец Чаабий Мавлян тегин работал в Москве на стройке и как некоторые соотечественники не получил причитающееся деньги. Из-за посредников в августе он лишился 350 тысяч рублей, так и не получив их. На этой же стройке работали 23 кыргызстанца. По словам Чаабия, у большинства из них не было трудовых договоров.

- Раньше мы работали с одним белорусом. Он повез нас на работу, сказав, что будем заниматься отделкой здания на Арбате. Там нас встретил армянин. Мы его называли шефом. Оказалось, что все они посредники. Сначала нас было восемь человек. Когда не выдали аванс, они ушли. Вместо них я привлек других ребят, но и они ушли, когда задержали зарплату. Сначала нам говорили, что будет законный трудовой договор, но позже не говорили об этом ни слова.

Работу, которую должны были завершить за 15 дней, из-за нехватки стройматериалов мы делали три месяца. Вот так мы закончили и сдали работу. Они обещали выдать зарплату то в сентябре, то в октябре. Дотянули до этого времени. Мы пошли в миграционную службу, где нам посоветовали написать заявление, а они рассмотрят его, как настанет время. Мы решили не оставлять заявление, не желая ждать. Мы связываемся с работодателями, а они тянут время. Большинство ребят уехали.

Специалист Госслужбы миграции КР Нурлан Шерипов сообщил, что по заявлениям мигрантов из 91 миллиона рублей удалось добиться выплаты 34 миллионов. По остальным задолженностям были направлены официальные обращения в прокуратуру России и Инспекцию труда:

- По проблемам с выплатой зарплат поступили заявления от 2008 граждан. Общая сумма претензий — 91 миллион 587 тысяч рублей. Упорными стараниями Государственной службы миграции гражданам возвращено 34 миллиона 468 тысяч рублей. По остальным суммам собраны материалы и заявления, они переданы в правоохранительные органы России.

Специалист представительства Госслужбы миграции Кыргызстана в России Доорбек Абдразаков рассказывает, что зарплату не могут получить мигранты, устроившиеся работать через посреднические фирмы:

- Если трудовой договор был заключен напрямую с основным работодателем, мы добиваемся выплаты зарплаты А если это клининговые или аутсорсинговые фирмы, найти и провести переговоры с ними трудно. Многие из них – однодневки. На них мы написали заявление в МВД России. Около ста компаний включены в наш «черный список». На следующей неделе по этому вопросу мы обратимся в Следственный комитет. Мы проведем переговоры по вопросу возбуждения уголовных дел по статье «Мошенничество» на фирмы, использовавшие труд мигрантов и не выплатившие заработные платы.

Абдразаков добавляет, что мигрантам можно избежать проблем, достаточно потребовать законных трудовых договоров с работодателями:

- У 95% обратившихся к нам граждан нет трудовых договоров. Добиться выплаты им трудно. Для обращения в органы нужен официальный документ. Если у них на руках были хотя бы трудовые договоры, было бы легче.

Юрист по социальному и трудовому праву Ксения Михайличенко отмечает, что добиться выплаты зарплаты от работодателей в таких случаях можно только через суд. Но бывают случаи затягивания судебных процессов, которые в итоге заканчиваются ничем:

- И в законодательстве, и на практике нет надлежащих и именно эффективных механизмов защиты в случаях, когда не выплачивается зарплата. Далее есть механизмы взыскания зарплаты в суде. Но суд – это дело долгосрочное, большие временные и материальные затраты. Не все работники туда идут. Есть механизм обращения в Государственную инспекцию труда. Но согласно Трудовому кодексу, они не рассматривают трудовые споры, взыскать принудительно деньги с работодателя не могут. Поэтому это тоже неэффективный способ защиты. Возникает очень важный вопрос, когда это трудовые мигранты. Очень часто с мигрантами заключают договор на одну сумму, а говорят, что будут выплачивать другую сумму – больше. Это «серая» часть заработной платы. Очень сложно доказать это. Практически невозможно.

Обычно госучреждения принимают работников не напрямую. Когда эт делаеся через аутсорсинговые агентства, получается, что формально ответственность за выплату зарплаты возлагается на сторону, с которой заключен договор. То есть – агентство, которое сегодня есть, а завтра его может не быть. Причем организация, возможно, перечислила деньги аутсорсинговому агентству.

Это все вопросы доказательства в суде. Самостоятельно, без привлечения юристов работникам это делать сложно. Более того, по аутсорсинговым агентствам есть очень плохая практика – суды склоняются взыскивать с этих агентств. А вот, где их найти, когда они пропадают, когда они банкроты и у них на счетах нет денег? Как с них взыскать деньги?

Работникам нужно быть очень аккуратными, проверять, если их направляют к другому работодателю.

Национальный банк Кыргызстана сообщает, что из России в Кыргызстан за восемь месяцев этого года переведено 1,5 миллиарда долларов. По сравнению с таким же периодом прошлого года это больше на 20%. Но, если учитывать, что за год число мигрантов увеличилось на 100 тысяч человек, сумма переводов выросла не из-за увеличения размера зарплат, а из-за роста числа мигрантов.

Азаттык