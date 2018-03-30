Мониторинг труда России: Мигранты работы не ищут

По итогам 2017 года в РФ зафиксированы минимальные за последние годы показатели миграционного прироста и миграции населения, сообщает «КоммерсантЪ». Такие данные в своем мониторинге социально-экономического положения приводят эксперты РАГХиГС. Так, миграционный прирост населения оказался самым низким с 2010 года — он составил 211,9 тыс. человек и был обеспечен небольшим увеличением числа приехавших в страну (в 2017 году — 589,1 тыс. против 575,2 тыс. в 2016 году) при существенном росте числа уехавших — 377,2 тыс. против 313,2 тыс. человек. На первом месте среди стран-доноров, как и в прошлом году, находится Украина (47,7 тыс. человек), но по сравнению с 2016 годом (118,8 тыс. человек) ее вклад упал почти втрое. На втором и третьем местах — Казахстан (32,7 тыс. человек) и Узбекистан (22,2 тыс. человек), также в первую пятерку входят Киргизия (19,4 тыс. человек) и Армения (14 тыс. человек). В целом на страны СНГ приходится большая часть потока долговременной миграции (203,4 тыс. человек из 211,9 тыс.).

Сократилась и временная миграция — до среднемесячных 9,24 млн человек (в 2016 году — 9,64 млн). В период летне-осеннего пика въезда этот показатель достиг только 10,2 млн человек (в 2016 году — 10,3 млн человек). Доля граждан стран СНГ среди всех иностранцев, временно посещавших РФ в течение 2017 года, составила 85–86%, в первую тройку стран-доноров входят Украина, Узбекистан и Таджикистан. Временная миграция из западных стран продолжает сокращаться — на начало 2018 года в РФ находилось 401,8 тыс. человек из ЕС и 39,5 тыс. человек из США (на начало 2017 года — 483,8 тыс. и 43,3 тыс. соответственно).

Торможение миграционного прироста, как отмечают авторы доклада, происходит на фоне возобновления естественной убыли населения. Приток рабочей силы из-за границы, таким образом, единственный ресурс поддержания его численности. Однако при нынешних темпах экономического развития у РФ нет потребности в большем числе работоспособных граждан, поэтому миграция и не растет, говорит сотрудник Института демографии Высшей школы экономики Никита Мкртчян. «Ресурс увеличения населения РФ с помощью миграции практически исчерпан. Впрочем, перепись 2020 года может показать большую реальную численность россиян, чем принято считать сейчас»,— допускает он: новые методики предполагают существенный рост достоверности данных.

KNEWS.