Москва: некоторые мигранты вынуждены добиваться выплаты зарплат

Большинство обратившихся за помощью – работники строительной отрасли.

Кыргызстанец Алмазбек — один из многих, кто не может получить зарплату с прошлого лета. Мигранты поначалу побаивались идти на конфликт с работодателем, чтобы не лишиться заработанных денег. По словам Алмазбека, сейчас они намерены дойти до суда:

- Мы все работали на законном основании. На руках есть трудовые договоры. Мы там работали по 10-12 часов. Мы еще не получили зарплату за июль-сентябрь, это примерно 70-80 тысяч рублей каждому. Оказалось, что эта фирма – посредник. Нам говорили, что подрядчик не выдает деньги, мы верили. Потом прошел октябрь, ноябрь. В декабре решили, что так не пойдет, и обратились в московское представительство миграционной службы.

На российскую компанию “Дискавери-групп” пожаловались 23 кыргызстанца, которые не могут получить зарплату на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. 80 гражданам не выдали зарплату на сумму 8,5 миллиона рублей в фирме “Глобатек”. На компанию “Модуль” заявили 83 кыргызстанца, которым не выдали зарплату на общую сумму 7 миллионов рублей.

Сотрудник представительства Госслужбы миграции Марлес Шаршеев рассказал о проводимой в этом направлении работе:

- По компании “Дискавери-групп” с заявлением от имени 23 граждан обратился Кайырбек Бекболотов. Наши сотрудники несколько раз встречались с руководством компании, вели переговоры. Но выплаты не произведены до сих пор. Стоит отметить, что наши граждане работали законно, на основании трудового договора. По компании “Глобатек” сначала обратились 47 граждан, позже заявление написали еще 30. Компания первоначально выдала 750 тысяч рублей, но потом прекратила выплаты. От компании “Модуль” мы добились выплаты гражданам 900 тысяч рублей. Мы сначала встречались с руководством компаний и старались решить проблему быстро. С некоторыми это не дало результатов, и мы обратились с заявлением в правоохранительные органы и прокуратуру.

Представительство Госслужбы миграции после переговоров с работодателями добились выплаты 8 миллионов 238 тысяч рублей из 21 миллиона. А по вопросу кыргызстанцев, которым до сих пор не выдана зарплата, сотрудники обратились в Следственный комитет России и в Главное управление МВД РФ по Москве.

В представительстве Госслужбы миграции рассказали, что кроме проблем с зарплатой они помогают соотечественникам решать и другие вопросы. Например, 1 тысяча 450 граждан получили консультации по вопросам миграции, отправлены на родину тела 8 погибших граждан, оказана юридическая помощь 53 гражданам в отделениях полиции. Работники службы принимали участие в 9 судебных процессах с участием мигрантов. Кроме того, сотрудники представительства посетили предприятия, где работают кыргызстанцы, и провели с ними встречи.

Азаттык